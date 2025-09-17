Da Tokyo a Dakar ecco 10 mete fashion ‘off-runway’

Settembre è il mese in cui la moda conquista le città, ma per vivere davvero lo stile internazionale non serve un invito esclusivo alle sfilate di Parigi, Milano o New York. L’ispirazione può nascere nei quartieri più autentici del mondo, dove la creatività si esprime ogni giorno tra mercati, boutique indipendenti e street style unico.

E proprio questo desiderio di autenticità e scoperta emerge anche dalla recente ricerca Skyscanner: quasi 6 italiani su 10 (il 59%) dichiarano di scegliere una meta di viaggio proprio per la sua cultura fashion e per attività legate allo stile, come shopping, mostre ed eventi.

Più della metà degli intervistati (il 55%) ama osservare lo street style locale quando visita una nuova città, mentre il 63% si lascia conquistare dai mercati di abbigliamento e il 58% dedica tempo allo shopping di capi tipici. E ancora, l’82% afferma che viaggiare è una fonte d’ispirazione per il proprio stile personale.

Per celebrare questa passione vissuta in prima persona, Skyscanner ha chiesto a Sita Abellán – stylist delle star, DJ, modella e musa di celebrità come Kim Kardashian, J Balvin e Lewis Hamilton – di selezionare 10 destinazioni fashion ‘off-runway’ dove immergersi nella cultura dello stile autentico.

Ecco le 10 destinazioni fashion selezionate da Sita Abellán e dagli esperti di viaggio di Skyscanner:

Marrakech (Marocco) – Un mix vibrante di tradizione e contemporaneità, colori caldi, ricami artigianali e una moda che racconta storie profonde. (Da Milano: 70€ – Da Roma: 73€)

Berlino (Germania) – Capitale underground, dove musica techno e subculture alimentano uno street style libero e identitario. (Da Bologna: 65€ – Da Roma: 79€)

Tokyo (Giappone) – Creatività esplosiva, attenzione al dettaglio e quartieri iconici come Harajuku e Shibuya, veri laboratori di stile globale. (Da Milano: 494€ – Da Roma: 599€)

Copenaghen (Danimarca) – Minimalismo nordico con twist originali, designer emergenti e atmosfere effortless. (Da Bologna: 44€ – Da Pisa: 46€)

Tbilisi (Georgia) – Autenticità, espressione personale e una scena musicale elettronica in forte ascesa. (Da Milano: 239€ – Da Roma: 366€)

Città del Messico (Messico) – Colori vivaci, artigianato locale e contaminazioni tra tradizione e design moderno. (Da Milano: 537€ – Da Roma: 544€)

Istanbul (Turchia) – L’incontro tra Oriente e Occidente si riflette in look che mescolano religione, modernità e storia. (Da Roma: 136€ – Da Milano: 137€)

Buenos Aires (Argentina) – Energia creativa, designer emergenti e mercati vintage pieni di tesori nascosti. (Da Milano: 745€ – Da Venezia: 746€)

Cracovia (Polonia) – Estetica avant-garde, sostenibilità e uno stile rilassato ma curato. (Da Milano: 34€ – Da Trieste: 34€)

Dakar (Senegal) – Tradizione, colore e sartorialità africana si fondono in una scena fashion dinamica e contemporanea. (Da Milano: 389€ – Da Roma: 416€)

Queste città sono state scelte perché rappresentano luoghi in cui la moda si intreccia con la vita quotidiana, l’identità e l’occasione di entrare in contatto con la cultura relocale. Un trend confermato anche dal fatto che il 65% degli italiani sarebbe interessato a partecipare a laboratori artigianali, visitare atelier o esplorare distretti tessili durante una vacanza, mentre il 67% ammette che i brand di moda – dall’haute couture alle etichette emergenti – influenzano almeno in parte le proprie scelte di viaggio.

Anche il modo di informarsi sta cambiando: oggi il 52% cerca online i migliori indirizzi fashion prima di partire, il 50% si affida ai social media e uno su tre (il 30%) segue consigli di influencer e creator.

E se trovare la prossima meta fashion sembra complicato, la nuova funzione “Ricerca Smart” con intelligenza artificiale dell’app Skyscanner rende tutto più semplice: basta dire a Savvy Search che tipo di viaggio si ha in mente – o semplicemente chiedere ispirazione – per ricevere una lista di destinazioni consigliate, basata sui dati di viaggio di Skyscanner e accompagnata dalle migliori offerte sui voli.