Da Tokyo a Dakar ecco 10 mete fashion ‘off-runway’
17 Settembre 2025, 12:38
Fashionable african american hipster guy hold in hands with bright gloves style shopper string bag goes on downtown street. Focused mixed race male walk on sidewalk in sunglasses and long black coat
Settembre è il mese in cui la moda conquista le città, ma per vivere davvero lo stile internazionale non serve un invito esclusivo alle sfilate di Parigi, Milano o New York. L’ispirazione può nascere nei quartieri più autentici del mondo, dove la creatività si esprime ogni giorno tra mercati, boutique indipendenti e street style unico.
E proprio questo desiderio di autenticità e scoperta emerge anche dalla recente ricerca Skyscanner: quasi 6 italiani su 10 (il 59%) dichiarano di scegliere una meta di viaggio proprio per la sua cultura fashion e per attività legate allo stile, come shopping, mostre ed eventi.
Più della metà degli intervistati (il 55%) ama osservare lo street style locale quando visita una nuova città, mentre il 63% si lascia conquistare dai mercati di abbigliamento e il 58% dedica tempo allo shopping di capi tipici. E ancora, l’82% afferma che viaggiare è una fonte d’ispirazione per il proprio stile personale.
Per celebrare questa passione vissuta in prima persona, Skyscanner ha chiesto a Sita Abellán – stylist delle star, DJ, modella e musa di celebrità come Kim Kardashian, J Balvin e Lewis Hamilton – di selezionare 10 destinazioni fashion ‘off-runway’ dove immergersi nella cultura dello stile autentico.
Ecco le 10 destinazioni fashion selezionate da Sita Abellán e dagli esperti di viaggio di Skyscanner:
Marrakech (Marocco) – Un mix vibrante di tradizione e contemporaneità, colori caldi, ricami artigianali e una moda che racconta storie profonde. (Da Milano: 70€ – Da Roma: 73€)
Berlino (Germania) – Capitale underground, dove musica techno e subculture alimentano uno street style libero e identitario. (Da Bologna: 65€ – Da Roma: 79€)
Tokyo (Giappone) – Creatività esplosiva, attenzione al dettaglio e quartieri iconici come Harajuku e Shibuya, veri laboratori di stile globale. (Da Milano: 494€ – Da Roma: 599€)
Copenaghen (Danimarca) – Minimalismo nordico con twist originali, designer emergenti e atmosfere effortless. (Da Bologna: 44€ – Da Pisa: 46€)
Tbilisi (Georgia) – Autenticità, espressione personale e una scena musicale elettronica in forte ascesa. (Da Milano: 239€ – Da Roma: 366€)
Città del Messico (Messico) – Colori vivaci, artigianato locale e contaminazioni tra tradizione e design moderno. (Da Milano: 537€ – Da Roma: 544€)
Istanbul (Turchia) – L’incontro tra Oriente e Occidente si riflette in look che mescolano religione, modernità e storia. (Da Roma: 136€ – Da Milano: 137€)
Buenos Aires (Argentina) – Energia creativa, designer emergenti e mercati vintage pieni di tesori nascosti. (Da Milano: 745€ – Da Venezia: 746€)
Cracovia (Polonia) – Estetica avant-garde, sostenibilità e uno stile rilassato ma curato. (Da Milano: 34€ – Da Trieste: 34€)
Dakar (Senegal) – Tradizione, colore e sartorialità africana si fondono in una scena fashion dinamica e contemporanea. (Da Milano: 389€ – Da Roma: 416€)
Queste città sono state scelte perché rappresentano luoghi in cui la moda si intreccia con la vita quotidiana, l’identità e l’occasione di entrare in contatto con la cultura relocale. Un trend confermato anche dal fatto che il 65% degli italiani sarebbe interessato a partecipare a laboratori artigianali, visitare atelier o esplorare distretti tessili durante una vacanza, mentre il 67% ammette che i brand di moda – dall’haute couture alle etichette emergenti – influenzano almeno in parte le proprie scelte di viaggio.
Anche il modo di informarsi sta cambiando: oggi il 52% cerca online i migliori indirizzi fashion prima di partire, il 50% si affida ai social media e uno su tre (il 30%) segue consigli di influencer e creator.
E se trovare la prossima meta fashion sembra complicato, la nuova funzione “Ricerca Smart” con intelligenza artificiale dell’app Skyscanner rende tutto più semplice: basta dire a Savvy Search che tipo di viaggio si ha in mente – o semplicemente chiedere ispirazione – per ricevere una lista di destinazioni consigliate, basata sui dati di viaggio di Skyscanner e accompagnata dalle migliori offerte sui voli.