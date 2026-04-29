Gli italiani amano Sharm el Sheikh: ad aprile 62 voli settimanali

L’Italia è in testa per numero di voli verso l’aeroporto di Sharm el-Sheikh, con 62 voli settimanali nell’aprile 2026. Lo rivelano fonti dell’aviazione egiziana precisando che nell’aprile 2026 si è registrata una media di 62 voli settimanali dall’Italia. Seguono la Turchia con 51 voli settimanali e la Russia con 38 voli settimanali.

Secondo dati ricevuti dall’aeroporto di Sharm el-Sheikh, il primo aeroporto di provenienza è quello del Cairo, con una media di 59 voli settimanali. Al secondo posto l’aeroporto di Milano Malpensa con 28 voli settimanali. Con i 19 voli da Napoli (al quinto posto tra gli aeroporti) e i 15 da Roma, l’Italia arriva a 62, attestandosi al primo posto come Paese di provenienza per la località turistica sul mar Rosso.

Al terzo posto come aeroporto figura Sabiha Gökçen di Istanbul, in Turchia, con 28 voli settimanali. L’aeroporto internazionale Sheremetyevo di Mosca, in Russia, si classifica al quarto posto con una media di 27 voli settimanali. L’aeroporto di Gatwick a Londra si classifica al sesto posto con 16 voli settimanali.