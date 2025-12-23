La Romania scommette sul mito di Dracula con un parco a tema

La leggenda del Conte Dracula non smette mai di affascinare. Dopo film, serie tv, videogiochi e cosplay non poteva mancare un parco a tema ad hoc. E quale posto migliore della Romania, patria di Vlad Tepes, per la costruzione di ‘Dracula Land’. L’idea nasce dalla visione dell’imprenditore Dragoș Dobrescu, con un investimento stimato di circa un miliardo di euro.

Secondo quanto riportato dal sito specializzato ThemeParks-EU, il parco tematico dovrebbe sorgere nell’area di Snagov, a nord della capitale Bucarest, nota per ospitare la presunta tomba di Vlad III di Valacchia, figura storica nazionale che ha ispirato il Dracula letterario di Bram Stoker. Ovviamente la notizia ha acceso la fantasia di chiunque sia appassionato di gotico e vampiri.

Il progetto prevede che il parco si estenda su un’area complessiva di oltre 3 km quadrati, che includerà montagne russe, labirinti, case stregate, percorsi immersivi e spettacoli. Nei piani ufficiali compaiono anche un’arena da 22.500 posti progettata per concerti, festival ed eventi e sport. Spazio anche a ristoranti, hotel, un’area retail, un acqua-park e un motodromo.

L’obiettivo di Dragoș Dobrescu è quello di creare una destinazione in grado di competere con grandi parchi a tema europei come Disneyland Paris ed Europa-Park. Gli studi preliminari stimano oltre 5.000 nuovi posti di lavoro e circa 3 milioni di visitatori l’anno nella fase iniziale. L’impatto economico previsto è di circa 5 miliardi di euro nei primi dieci anni, trasformando DraculaLand in un punto di riferimento per il turismo esperienziale europeo e un polo per cultura, tecnologia e innovazione.