L’aumento del costo della vita spinge le famiglie italiane alla ‘staycation’

L’impatto dell’inflazione e le pressioni sui bilanci familiari continuano a condizionare le scelte di viaggio degli italiani, favorendo la crescita delle staycation (le vacanze trascorse a casa o nelle immediate vicinanze) e delle esperienze di prossimità. Richiamando le rilevazioni degli osservatori estivi di Confcommercio e Federconsumatori, che evidenziano una netta prevalenza del turismo domestico e una contrazione della durata dei soggiorni per la maggioranza dei viaggiatori, l’e-commerce Temu ha tracciato un quadro dei nuovi comportamenti di consumo legati al tempo libero.

I dati d’acquisto della piattaforma segnalano un forte incremento della domanda di articoli pensati per valorizzare gli spazi domestici ed esterni: da gazebo, set da barbecue e borse termiche per pranzi in giardino o terrazzo, fino a piscine gonfiabili e giochi d’acqua per i bambini. Registrano un trend positivo anche le soluzioni per l’intrattenimento, come i mini proiettori portatili per serate cinema all’aperto, e gli arredi per il relax quotidiano (amache e illuminazione da esterni). Una risposta orientata all’ottimizzazione della spesa che trova riscontro in una recente ricerca Ipsos commissionata da Temu, secondo cui il 77% degli utenti riconosce alla piattaforma un ottimo rapporto qualità-prezzo per migliorare la propria quotidianità senza eccedere il budget.