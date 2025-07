Nasce Per Caso TV, canale digitale dedicato al travel

Nasce dalla collaborazione tra Per Caso TV e Digital United Studios il primo canale digitale destinato ai viaggiatori. Per Caso TV permette oggi di proporre un palinsesto di 50 ore settimanali che entro Natale 2025 si arricchirà di altre 100 ore di programmazione Free: in pratica, ogni ora ci sarà la possibilità di vedere un programma televisivo di viaggio diverso.

Il nuovo canale segue lo spirito curioso, ironico e libero che ha sempre contraddistinto Patrizio Roversi e Syusy Blady, i Turisti per caso. Dalle esplorazioni in luoghi remoti e inaspettati all’inseguimento dei più grandi misteri storici e archeologici, passando anche per una Italia inedita e poco battuta, ogni programma di “Per Caso TV” è un diario di viaggio per immagini dove l’incontro con i “locals” – le loro storie, usanze e suggerimenti – diventa il cuore pulsante di ogni scoperta.

I Tre macro-temi per un’esperienza unica:

Summer Edition: viaggi in barca entusiasmanti alla scoperta dei segreti del mare con serie come “Velisti per caso”- Giro del mondo in 80 persone – e “Popoli del mare”.

Slow Tour: In questa serie di documentari, Syusy e Patrizio esplorano gli itinerari alternativi in Italia, lontani dalle mete turistiche più battute, tra meraviglie artistiche e particolarità enogastronomiche delle nostre province. All’interno del blocco Slow Tour, c’è anche la serie “In viaggio con mia figlia”, dove Syusy Blady e la figlia Zoe, antropologa, raccontano il paese da una prospettiva femminile e sostenibile, prossimamente saranno pubblicati una serie di episodi di “Slow Tour Ambassador” particolari viaggiatori selezionati da Per Caso Tv che raccontano le proprie esperienze di viaggio in Italia e all’estero.

I mondi di Syusy: viaggi e incontri tra mito, archeologia, storia, misteri e leggende. Una serie di documentari unici, pensati e vissuti da Syusy Blady, che porta il pubblico in luoghi affascinanti e sconosciuti di tutto il mondo, dal Sudafrica a Cuba, attraversando il Nepal.

Inoltre, ogni settimana, le serie tv dei tre macro-temi saranno intervallati da una nuova puntata del Tg del Turismo, il notiziario che affronta il mondo dei viaggi, della cultura e delle tradizioni con un taglio insolito e divertente, lontano dai soliti circuiti turistici.

“Per Caso TV” è presente su diverse piattaforme digitali con due modalità di visione:

• TV Live: le serie televisive sono intervallate dal tg del turismo. A settembre il palinsesto si arricchirà di altre 50 ore di programmazione per arrivare a dicembre a oltre 150 ore di serie tv e documentari. La tv live si può vedere sulle piattaforme: Rakuten Tv, Plex, Xiaomi, Whale Tv +, TCL, Titan Os, dal 30 Luglio 2025 anche sulla piattaforma Samsung Tv Plus (canale 4526). Così da permettere la visione su diversi televisori: Samsung, LG, Philips, Hisense, Panasonic, Sony, TLC, Vestel, Xiaomi.

• Video on demand: due sono le piattaforme coinvolte a livello internazionale: Amazon Prime Video digitando il titolo del programma o dei conduttori Syusy Blady o Patrizio Roversi.

You Tube: qui la navigazione è più semplice basta digitare Per caso tv, è il canale video on demand più ricco di contenuti perché oltre alle serie tv, propone i documentari, le web series e il Tg del turismo