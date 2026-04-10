Nutella celebra 10 città d’arte con vasetti speciali

Una collezione di vasetti ispirata alle principali città d’arte italiane. È la nuova edizione 2026 realizzata da Nutella in collaborazione con Enit, nell’ambito di un progetto avviato negli anni scorsi e dedicato alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa coinvolge dieci città – Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari e Palermo – selezionate sulla base di criteri legati alla rilevanza turistica e demografica.

Rispetto alle edizioni precedenti, la nuova collezione segna anche un cambio di linguaggio visivo: alle fotografie si sostituiscono illustrazioni realizzate dall’artista Antonio Colomboni, che reinterpretano architetture e atmosfere urbane.

“L’Italia si conferma tra i Paesi più desiderati al mondo e le sue città d’arte ne rappresentano l’immagine più iconica e riconoscibile. La collaborazione con Nutella è per noi una partnership strategica – commenta Ivana Jelinic, ad di Enit -Turismo ed enogastronomia sono un connubio imprescindibile per raccontare l’Italia in modo autentico e contemporaneo’.

“Nutella da sempre costruisce legami profondi con i propri consumatori – aggiunge Fabrizio Gavelli, presidente e ad di Ferrero Commerciale Italia – Il percorso intrapreso con Enit valorizza il territorio attraverso un linguaggio accessibile e riconoscibile”.