A Roma debutta la 1^ edizione del Festival delle Destinazioni

Debutterà il prossimo 19 maggio a Roma, negli spazi del Nazionale Spazio Eventi di via Palermo, la 1^edizione del Festival delle Destinazioni, appuntamento b2b dedicato alla promozione e allo sviluppo dell’identità dei territori italiani attraverso il lavoro congiunto di istituzioni, enti turistici, DMO e imprese del settore.

L’iniziativa, ideata da Paolo Garlando e sostenuta da BesTime Tourist Plan Machine, si svolgerà dalle 13 alle 20 con il patrocinio di numerosi enti e istituzioni nazionali, tra cui Enit, Ministero del Turismo, Conferenza Stato-Regioni, Federturismo Confindustria e Regione Lazio.

Il programma prevede otto panel tematici dedicati ai principali temi strategici del turismo contemporaneo: governance delle destinazioni, formazione professionale, eventi e Mice, innovazione digitale e intelligenza artificiale, sostenibilità, mobilità e accessibilità, fino all’utilizzo dei dati per favorire destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici.

Attesa la partecipazione di circa 50 relatori provenienti dal mondo istituzionale e imprenditoriale. Tra i nomi annunciati figurano il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, la presidente Enit Alessandra Priante e rappresentanti di Regioni, associazioni di categoria e grandi aziende del comparto turistico e dei trasporti.

Il Festival si propone come un nuovo laboratorio di confronto sulle strategie di sviluppo territoriale e sull’innovazione applicata al turismo, favorendo networking e dialogo tra operatori pubblici e privati.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico previa registrazione online, mentre i giornalisti potranno accreditarsi tramite richiesta diretta all’organizzazione.