MiTur, il 4 giugno si conclude progetto Ue ‘Upskilling and Reskilling’

Il 4 giugno alle ore 10 presso la Sala Italia dell’Enit a Roma si terrà l’evento conclusivo del progetto europeo ‘Upskilling and Reskilling for the Green and Digital Transition of the Italian Tourism Sector’, promosso dal Ministero del Turismo e finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Technical Support Instrument (Tsi), sviluppato in collaborazione con Federturismo Confindustria, Aarc Consulting e Technopolis Group.

L’incontro si propone di affrontare le sfide attuali del turismo, enfatizzando l’importanza dell’innovazione, della sostenibilità e della formazione per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori e alla crescente attenzione verso la transizione ecologica e digitale. Durante l’evento, che rappresenta il culmine di un percorso iniziato nel 2024 per rafforzare le competenze professionali nel settore, si alterneranno interventi di rappresentanti istituzionali, tra cui Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria, e Massimiliano Santini della Commissione Europea, che illustreranno i risultati e le prospettive future del progetto. Le due tavole rotonde in programma offriranno un’importante occasione di confronto: la prima analizzerà le strategie per la riqualificazione del capitale umano nell’industria turistica, mentre la seconda darà voce a imprenditori e organizzazioni di settore sui fabbisogni di competenze green e digitali.

Al termine, il ministero del Turismo definirà le linee strategiche necessarie per integrare i risultati conseguiti nelle politiche nazionali, mirando a garantire competitività e sviluppo sostenibile per il turismo italiano.