Quindicenne inglese sale sul volo sbagliato e arriva a Malpensa

Sembra la trama di Mamma ho perso l’aereo, ma è la disavventura capitata ad un quindicenne inglese che doveva rientrare a Londra con un volo di Tui da Minorca e che, dopo aver perso di vista i genitori, ha preso un volo easyJet che l’ha portato a Malpensa.

La notizia, riportata dal Guardian, è stata confermata anche da easyJet che ora ha aperto una inchiesta interna che si aggiunge a quella della polizia spagnola. Quando i genitori non hanno trovato il figlio hanno dato l’allarme, e con le telecamere dell’aeroporto Mahon le forze dell’ordine – che avevano emanato un avviso di ricerca – si sono accorte che il ragazzo si era imbarcato per Milano dove è atterrato nel pomeriggio. Nel frattempo easyJet aveva organizzato l’arrivo della madre a Malpensa, dove è atterrata intorno alle 20, e ha poi predisposto il loro volo di rientro a Londra.

“Stiamo indagando con l’aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo su un volo sbagliato diretto a Milano – hanno spiegato dalla compagnia aggiungendo che – easyJet collabora strettamente con tutti gli aeroporti in cui opera per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri”.