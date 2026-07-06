Spiagge, Rimini, Porto Selvaggio e Caminia nella Top 10 europea qualità-prezzo

Ottimo posizionamento dell’Italia nell’edizione 2026 della classifica annuale sulle migliori spiagge d’Europa redatta da Omio. Su un paniere di 75 località balneari europee analizzate incrociando i costi di hotellerie, noleggio lettini, food & beverage e indicatori di overtourism, la Penisola è il Paese più rappresentato nella Top 10 continentale con tre spiagge. La classifica generale è guidata dalla Spagna con Platja de Ponent a Benidorm.

Nello specifico del mercato italiano, la spiaggia di Rimini si attesta al 4° posto assoluto in Europa (e prima a livello nazionale), registrando tariffe alberghiere medie in alta stagione pari a 113 euro a notte e costi accessibili per i servizi di spiaggia (12 euro per il lettino, 1,90 euro per il gelato, 7,10 euro per lo Spritz). Segue in sesta posizione la spiaggia di Porto Selvaggio in Puglia, che fa il suo debutto nel ranking distinguendosi come meta naturalistica adatta a target alternativi e dotata di Bandiera Blu, con hotel a una media di 105 euro. Al 10° posto si posiziona la spiaggia di Caminia in Calabria, che intercetta la domanda dei segmenti budget-conscious grazie a una tariffa media di soggiorno di soli 80 euro a notte e a un costo per l’aperitivo fermo a 5,90 euro.

Lo studio di Omio evidenzia inoltre una forte polarizzazione tariffaria per i servizi accessori a livello europeo: a fronte di un prezzo medio del gelato italiano pari a 2,23 euro (inferiore alla media europea di 2,47 euro), il noleggio di lettini e ombrelloni registra picchi superiori ai 30 euro giornalieri nelle destinazioni premium di Grecia e Francia (Monaco, St. Tropez, Mykonos), mentre si mantiene competitivo in Croazia (12 euro di media) e nelle isole Canarie o a Creta, dove la tariffa oscilla tra i 6 e i 7 euro.

Qui l’indagine completa: https://www.omio.it/migliori-spiagge