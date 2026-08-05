Volotea decolla da Verona con 4 nuove rotte estive

Entra nel vivo la stagione estiva 2026 di Volotea all’aeroporto Valerio Catullo di Verona, con l’avvio dei nuovi collegamenti internazionali verso Spagna e Grecia. La compagnia aerea ha inaugurato nei giorni scorsi le rotte per Malaga (operativa dal 1° agosto con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato), Atene e Minorca (partite il 2 agosto con voli ogni giovedì e domenica), a cui si aggiunge il volo inaugurale per Karpathos del 5 agosto (un volo a settimana, ogni mercoledì).

Le novità di agosto completano le uscite previste per il 2026 dallo scalo scaligero, che hanno già visto il lancio delle rotte verso Comiso e Aalborg. Per l’anno in corso, il network di Volotea da Verona si attesta a un totale di 21 destinazioni (8 nazionali e 13 internazionali). Sul fronte delle performance operative registrate nello scalo veronese nel primo semestre 2026, il vettore riporta un tasso di raccomandazione del 93%, un indice di puntualità entro i 15 minuti (OTP15) superiore all’88% e un tasso di completamento dei voli che supera il 99%.

“L’avvio di un nuovo collegamento rappresenta sempre il risultato di un investimento concreto sul territorio e offre ai passeggeri nuove opportunità di viaggio. Siamo felici di inaugurare queste quattro destinazioni da Verona: Malaga, Atene, Minorca e Karpathos arricchiscono il nostro network internazionale e confermano l’impegno della compagnia nel proporre collegamenti diretti verso mete leisure molto richieste dal mercato”, ha detto la International Market Director di Volotea, Valeria Rebasti.