Travelexpo sbarca sui social rinnovati di Travelnostop

La 28esima edizione di Travelexpo sbarca sui social in una nuova veste. L’evento b2b dedicato agli operatori del turismo, firmato Logos, è ormai alle porte, e i nostri lettori più curiosi quest’anno potranno seguire in real time la tre giorni sulle pagine Instagram e Facebook di Travelnostop.

Work in progress, anticipazioni, pillole, aggiornamenti e tanto altro saranno visibili sulla sezione in evidenza dedicata all’evento, dove è già possibile consultare la lista degli espositori di questa edizione, in continuo aggiornamento.

Questa è solo una delle attività di Travelnostop.com che fanno parte del suo ‘rebranding’ social: un nuovo aspetto, nuovi format e nuovi contenuti ogni giorno, per rimanere aggiornati sul mondo del travel anche scrollando la sezione reel.

‘20 motivi per visitare la Spagna nel 2026’, ‘5 destinazioni per una fuga romantica’, ‘Weekend di visite guidate in Sicilia’ ‘Il nuovo trend di viaggio in Giappone’, sono alcuni dei contenuti che potete trovare sul feed di Travelnostop, corredati da immagini che vi faranno sentire subito immersi nelle destinazioni descritte. Ma anche aggiornamenti su bandi, concorsi, catene alberghiere e compagnie aeree, in stile Travelnostop.

Un piccolo click sul bottone ‘segui’ vi permetterà di uscire dal doomscrolling e dalla monotonia delle notizie catastrofiche sui social media e di entrare in un mondo nuovo del travel, sognando di trovarsi in qualche destinazione meravigliosa scorrendo tra le immagini di un carosello.