Bad Bunny traina il turismo a Milano, volano prenotazioni di voli e hotel

I grandi eventi musicali live si confermano un potente e decisivo driver per l’economia del turismo urbano e per i flussi di prossimità e internazionali. In vista dei due attesissimi concerti di Bad Bunny a Milano, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio, i dati forniti dall’osservatorio Sojern evidenziano come l’evento abbia trainato la domanda turistica verso il capoluogo lombardo con largo anticipo. Già a inizio mese, le prenotazioni dei voli verso Milano per il weekend dello show registravano un incremento dell’8,5% su base annua, affiancate da un trend solido per la ricerca di sistemazioni alberghiere in città, cresciuto del 3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Sotto il profilo dei mercati di provenienza, si registra un forte dinamismo dagli Stati Uniti, balzati in cima ai mercati d’origine in più rapida crescita con un incremento del 12,6% su base annua, indice di una combinazione virtuosa tra i fan arrivati appositamente per lo spettacolo e i tradizionali flussi turistici estivi nordamericani. L’andamento milanese si differenzia da altre tappe europee del tour: se a Marsiglia l’evento ha generato un boom di prenotazioni hotel (+35,9%) a fronte di voli stabili, evidenziando una mobilità prevalentemente terrestre (auto o treno), a Milano la crescita parallela di voli e hotel dimostra che i fan hanno optato per un pacchetto di viaggio completo con pernottamento e trasporto aereo.

Come sottolineato da Luca Romozzi, commercial director Europe di Sojern, Milano dimostra concretamente come i grandi concerti internazionali stiano diventando un vero e proprio motore per il turismo esperienziale. La musica dal vivo non genera più solo un’intenzione di viaggio, ma un’azione di acquisto concreta, con il mercato statunitense che si rivela sempre più propenso a strutturare le proprie vacanze in Italia in concomitanza con un grande evento live.