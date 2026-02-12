Dove andare a San Valentino? la top 10 di Booking.com

In vista di San Valentino, Booking rende noto che per molte coppie italiane l’amore si vive ad alta quota, tra paesaggi innevati ed esperienze condivise sulle piste. Le vacanze in montagna sono ampiamente percepite come una fuga romantica, in particolare tra le donne (81%) e i viaggiatori della Generazione X (82%). Inoltre, tra coloro che hanno scoperto lo sci in età adulta, la motivazione principale per imparare è stata proprio l’amore (85%).

Nella classifica globale delle destinazioni di tendenza per il fine settimana di San Valentino (13-15 febbraio), due città italiane conquistano un posto nella Top 10: Milano e Roma, accanto a mete che spaziano dal Brasile al Giappone. Ecco la classifica completa.

Rio de Janeiro Florianópolis Milano Roma Madrid Parigi Barcellona Londra Tokyo Dubai

Tra le nazionalità che mostrano la crescita più significativa nelle ricerche di soggiorni in Italia per il fine settimana di San Valentino figurano Germania (+74%), Svizzera (+56%), Paesi Bassi (+49%) e Repubblica Ceca (+44%).

Le loro preferenze si concentrano in particolare su Roma e Milano, mentre anche Palermo (+61%), Napoli (+36%) e Verona (+21%) registrano aumenti rilevanti. La ricerca Booking.com evidenzia inoltre un livello molto elevato di interesse per i Giochi Olimpici Invernali (83%) tra le coppie che stanno pianificando una vacanza sulla neve.

Top 10 delle destinazioni in Italia più cercate dai viaggiatori internazionali:

Roma (+25%) Milano (+42%) Venezia (+28%) Napoli (+36%) Firenze (+29%) Palermo (+61%) Bologna (+14%) Torino (+5%) Catania (+19%) Verona (+21%)

Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking.com, commenta: “I dati dimostrano come le destinazioni iconiche continuino ad attrarre viaggiatori, con Roma e Milano che si distinguono anche a livello globale. Nel caso di Milano, la crescente attenzione internazionale è legata anche alla visibilità generata da grandi eventi, che contribuiscono a rafforzarne il posizionamento come destinazione da vivere, non solo da visitare. Allo stesso tempo, la nostra ricerca evidenzia come oggi, per molti italiani, l’amore si esprima sempre più attraverso il tempo trascorso insieme e le esperienze condivise, come quelle sulle piste da sci”.