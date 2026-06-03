I 10 parchi nazionali più popolari al mondo: uno è italiano

Sempre più viaggiatori cercano di ritrovare il contatto con la natura. Secondo l’ultimo rapporto di Phocuswright, le esperienze all’aria aperta sono tra i segmenti in più rapida ascesa del settore turistico. In linea con questa tendenza, un recente studio di TUI Musement rivela che il 50% degli intervistati si dichiara interessato alle esperienze in contesti naturali o alle attività all’aria aperta in vacanza.

In risposta alla domanda crescente, TUI Musement ha stilato una classifica globale dei parchi nazionali patrimonio dell’umanità UNESCO basata sul numero di recensioni ricevute su Google. Tra cascate mozzafiato, fitte foreste e paesaggi vulcanici, spiccano dieci destinazioni rinomate per la loro straordinaria bellezza naturale, biodiversità e ricchezza geologica.

Con oltre 124.000 recensioni e una valutazione media di 4,8 su 5, il parco nazionale dei laghi di Plitvice in Croazia svetta sul podio. Questa vera e propria perla della natura è celebre per i suoi sedici laghi collegati da cascate, che i visitatori possono esplorare attraverso un’estesa rete di sentieri e passerelle di legno.

Il parco nazionale di Iguazú, situato nella provincia argentina di Misiones, si aggiudica il secondo posto, seguito dal vicino parco nazionale dell’Iguaçu in Brasile al terzo. Si tratta di un caso unico nella classifica, poiché entrambi fanno parte della stessa ampia area naturale e condividono uno dei panorami più spettacolari del mondo. Sono stati riconosciuti come patrimonio dell’umanità UNESCO rispettivamente nel 1984 e nel 1986. La loro attrattiva principale è data dalle emblematiche cascate dell’Iguazú, ben 275, che si tuffano da diverse altezze nel cuore della foresta pluviale subtropicale.

In quarta posizione, il parco nazionale del Grand Canyon ha totalizzato più di 63.000 recensioni. Dai suoi numerosi punti panoramici, i visitatori possono ammirare le imponenti scogliere e le formazioni rocciose scolpite dal fiume Colorado nel corso di milioni di anni. Tra le esperienze più popolari ci sono i tour in elicottero, che offrono una prospettiva aerea privilegiata del canyon.

Il parco nazionale di Yosemite, sempre negli Stati Uniti, si classifica quinto. Dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO nel 1984, è famoso per le sue cascate, le foreste di sequoie giganti e le scenografiche scogliere di granito. Tra le sue formazioni rocciose più riconoscibili ci sono Half Dome, El Capitan, Cathedral Rocks e Three Brothers.

Ancora una volta negli Stati Uniti, il parco nazionale delle Great Smoky Mountains occupa la sesta posizione. Oltre a ospitare numerose specie animali a rischio, vanta una notevole varietà di alberi, paragonabile a quella di tutta l’Europa. Gli appassionati di escursionismo possono scegliere tra oltre 1.300 chilometri di sentieri per esplorare la bellezza delle sue montagne.

Al settimo posto c’è il parco nazionale delle Cinque Terre in Italia, che fa parte di un sito patrimonio dell’umanità UNESCO insieme a Portovenere e alle isole di Palmaria, Tino e Tinetto. Una rete di sentieri panoramici collega i cinque coloratissimi borghi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore e Manarola, offrendo vedute magnifiche sul Mediterraneo.

Il parco nazionale di Yellowstone (USA) conquista l’ottava posizione e vanta più della metà dei geyser attivi del mondo. Tra questi c’è Old Faithful, uno tra i più famosi a livello globale, che erutta regolarmente e attira migliaia di visitatori ogni anno.

Il parco nazionale del Lake District è nono. Le dolci colline, i laghi e le valli pittoresche creano un paesaggio bucolico che ha ispirato per secoli poeti e scrittori. Svariati percorsi escursionistici partono da cittadine come Windermere e Ambleside, mentre lo Scafell Pike, la montagna più alta d’Inghilterra, è una meta popolare tra gli escursionisti.

A chiudere la top 10 c’è un rappresentante spagnolo, il parco nazionale del Teide, il cui vulcano è anche la vetta più alta del Paese. Le colate laviche, i crateri e le suggestive formazioni rocciose disegnano un territorio senza eguali che può essere esplorato attraverso i tanti sentieri escursionistici o ammirato dalla funivia che sale fino quasi alla sommità.

Cinque Terre National Park

Grand Canyon National Park

Great Smoky Mountains National Park

Iguazu National Park, Argentina

Iguazu National Park, Brazil

Lake District National Park

Plitvice National Park

Teide National Park

Yellowstone National Park

Yosemite National Park

Classifica

Parco nazionale dei laghi di Plitvice (Croazia) – 124.455 recensioni (4,8/5)

Parco nazionale dell’Iguazú (Argentina) – 106.934 recensioni (4,9/5)

Parco nazionale dell’Iguaçu (Brasile) – 69.843 recensioni (4,8/5)

Parco nazionale del Grand Canyon (USA) – 63.042 recensioni (4,8/5)

Parco nazionale di Yosemite (USA) – 54.771 recensioni (4,8/5)

Parco nazionale delle Great Smoky Mountains (USA) – 50.036 recensioni (4,9/5)

Parco nazionale delle Cinque Terre (Italia) – 46.691 recensioni (4,7/5)

Parco nazionale di Yellowstone (USA) – 44.651 recensioni (4,8/5)

Parco nazionale del Lake District (Regno Unito) – 42.825 recensioni (4,8/5)

Parco nazionale del Teide (Spagna) – 39.319 recensioni (4,8/5)