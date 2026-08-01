Il South Dakota conquista la certificazione DarkSky

Badlands National Park è stato riconosciuto come Dark Sky Park da DarkSky International, durante una cerimonia serale speciale venerdì 17 luglio, rendendo così il già famoso parco nazionale il primo e unico International Dark Sky Park nel South Dakota. Questa designazione colloca il parco tra un gruppo d’élite di sole 40 unità del National Park Service in tutto il paese, celebrate per aver protetto alcuni dei cieli notturni più bui e incontaminati del mondo.

Si tratta di uno dei riconoscimenti più prestigiosi che un luogo possa ricevere per la salvaguardia del cielo notturno e per l’esperienza dei visitatori. Per ottenere questa designazione sono necessari anni di pianificazione, collaborazione e investimenti per soddisfare rigorosi standard di qualità del cielo, illuminazione responsabile, istruzione pubblica e gestione a lungo termine.

Questo riconoscimento arriva in un momento in cui l’interesse per l’astroturismo continua a crescere, con i viaggiatori che pianificano vacanze in destinazioni note per l’eccezionale osservazione delle stelle, l’astrofotografia e le esperienze notturne all’aria aperta.

Photo credit @ Travel South Dakota

Pochi luoghi sono più adatti per ricevere l’onore del Parco Nazionale delle Badlands. Le sue colline frastagliate e i pinnacoli, insieme all’ambiente isolato e ai livelli straordinariamente bassi di inquinamento luminoso, offrono uno scenario indimenticabile per osservare la Via Lattea, gli sciami di meteore e migliaia di stelle con incredibile nitidezza. Grazie alle ricche risorse paleontologiche, alla fauna selvatica, all’importanza culturale indigena, ai paesaggi mozzafiato e ai percorsi panoramici, le Badlands permettono ai visitatori di vivere un’esperienza unica nella regione.

Il Parco Nazionale delle Badlands si unisce ora a oltre 250 International Dark Sky Places nel mondo, una rete esclusiva di destinazioni riconosciute per la conservazione di una delle risorse naturali sempre più rare del pianeta: i cieli veramente scuri.