Le migliori mete pet-friendly per una vacanza con il tuo cane

Lui ha già il naso incollato al finestrino. Ha sentito la parola ‘vacanza’, forse ha visto la valigia. Portarlo in viaggio è senza dubbio il modo più naturale di partire. Dalle Dolomiti alla Campania, passando per l’Emilia-Romagna, ecco una selezione di strutture dove gli amici a quattro zampe sono ospiti d’onore.

Chalet dog friendly sul Lago di Dobbiaco

Agli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ), sul Lago di Dobbiaco, glass cube di vetro avveniristici, tre chalet Superior indipendenti sono riservati a chi viaggia con gli animali, con tutto ciò che serve per un soggiorno da favola: sauna privata a raggi infrarossi, accesso diretto al bosco, doccia dedicata al cane, Doggystation e massima libertà di movimento. Il territorio regala escursioni spettacolari, come il giro del Lago di Dobbiaco o il percorso lungo l’antica ferrovia Dobbiaco-Cortina. Il dog sitting e la consulenza veterinaria sono disponibili su richiesta. I prezzi partono da 329 euro a notte per chalet (minimo due notti), con un supplemento di 20 euro al giorno per gli amici a quattro zampe.

Liberi nel glamping dell’Oasi Naturale della Campania

Nell’Oasi Naturale della Campania, i Laghi Nabi, sul Litorale Domizio (CE) rappresentano una delle esperienze di glamping più suggestive d’Italia, da condividere con il proprio amico a quattro zampe. I lodge sospesi sull’acqua accolgono i cani di piccola taglia con kit di benvenuto – ciotole e cuscino compresi – e un’atmosfera di quiete assoluta, animata solo dallo sciabordio dell’acqua e dal passaggio delle anatre. Gli ospiti pelosi possono girare con i loro umani in tutta l’Oasi (ad eccezione di Spa e Wellness Pool) godendo delle attività all’aria aperta. A pochi chilometri, il parco-museo Foof è interamente dedicato al cane: percorsi tematici, aree agility, aree verdi e un viaggio affascinante nel legame millenario tra uomo e animale. I prezzi partono da 225 euro con pernottamento, colazione e una serie di attività incluse; il supplemento per il cane è di 15 euro al giorno.

Spiaggia riservata e accoglienza da star sulla Riviera Romagnola

Sulla spiaggia Ricci Beach, il lido dei Ricci Hotels, Family Resort e Bike Hotel di Cesenatico (FC) è riservata un’area dedicata agli amici quadrupedi: ombrellone, due lettini e tutto lo spazio necessario per far sgambettare il cane al cospetto della distesa blu (al costo di 25 euro al giorno). All’Hotel Sport ad accogliere bipedi e quadrupedi c’è Gigi, il beagle di casa, garanzia, se mai ce ne fosse bisogno, che i cani qui si sentono proprio a loro agio. Le camere sono dotate di un welcome kit pensato apposta per loro. Inoltre Cesenatico li aspetta con i suoi parchi e spazi verdi a pochi passi dalla struttura, ideali per le passeggiate mattutine. La formula hotel include accesso al parco piscina con idromassaggio, acquaterapia e acquabike. Le camere Vela partono da 58 euro a persona al giorno; la tariffa per il cane è di 10 euro, comprensiva di pulizia e sanificazione della stanza.

Con Visit Emilia, tante soluzioni di soggiorno con gli amici a quattro zampe

In Emilia, la Terra dello Slow Mix tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il turismo pet-friendly si declina in modi diversi con Visit Emilia. Nel cuore dell’Alta Val Taro, l’Agriturismo Ca’ Bianca a Borgo Val di Taro (PR) – casale in pietra immerso nei boschi della Val Taro, con camere indipendenti, piscina panoramica, cucina a km 0 – ha un’offerta dog-friendly davvero strutturata, che include campo agility, percorsi naturalistici, dog sitting, veterinario convenzionato e persino sessioni con un educatore cinofilo. Sempre a Borgo Val di Taro, il Liberty Room & Breakfast propone un’ospitalità più raccolta punto di partenza ideale per esplorare boschi e sentieri storici come la Via degli Abati. A Tabiano Terme (PR), il Consorzio Abi Tabiano propone l’Hotel Sporting, che accoglie i cani in un contesto termale orientato al benessere. Invece, a Salsomaggiore Terme (PR), l’Hotel Elite accoglie amici a 4 zampe, che nei mesi estivi possono stare con i proprietari negli spazi esterni, come giardino e terrazza. A Polesine Parmense (PR), l’Antica Corte Pallavicina Relais propone un soggiorno di charme con gli amici a quattro zampe con corredo di benvenuto a loro dedicato in castello storico affacciato sul Po, e l’agriturismo La Finestra sul Po consente di soggiornare anche con due cani per camera. Il Castello di Compiano permette di vivere un’esperienza esclusiva in un contesto storico, accettando animali domestici senza supplementi. Vicino Parma, a Noceto, l’Hotel San Marco & Formula Club è una struttura quattro stelle moderna dove i cani soggiornano gratuitamente e vengono accolti con un kit completo di ciotole, snack e accessori. Sulle colline reggiane, l’Agriturismo Cavazzone a Viano accoglie con tutti i confort umani e animali in un contesto rurale autentico tra boschi e terreni coltivati, mentre tra le colline piacentine l’Agriturismo Battibue a Fiorenzuola d’Arda garantisce ampi spazi aperti per cani liberi di muoversi, e ha anche un’area sgambettamento interna. A Villanova sull’Arda, lungo il Grande Fiume, l’Agriturismo Pizzavacca è una soluzione genuina e accogliente per gli animali, che sono ammessi senza costi aggiuntivi. A Reggio Emilia, il Best Western Classic Hotel assicura comfort urbano con dotazioni e sorprese per gli animali.