L’indissolubile rapporto di Verona e provincia con l’acqua

Esiste un filo invisibile che attraversa la provincia di Verona da nord a sud, che modella borghi e città, che ha dettato leggi al commercio e all’agricoltura, che ha ispirato leggende e alimentato intere civiltà: si tratta dell’acqua.

Verona, la città nata dall’acqua

Verona non avrebbe mai potuto diventare la città che conosciamo senza l’Adige. Il fiume, che compie un’ampia ansa abbracciando il centro storico, non è soltanto uno sfondo panoramico: è la ragione stessa dell’esistenza di Verona. I Romani lo capirono subito, scegliendo questo punto strategico dove il fiume rallentava e si poteva guadare, per fondare una delle città più importanti della Venetia.

L’Adige ha fatto la fortuna di Verona, ma le ha anche insegnato la paura. Le sue piene hanno scritto pagine drammatiche nella storia cittadina, e i segni sono ancora leggibili sulle facciate delle case del quartiere di Filippini, nel cuore del rione popolare che si specchia nel fiume. Su molti palazzi si possono ancora vedere le targhe delle piene – piccole lapidi in pietra o marmo che segnano la quota raggiunta dall’acqua durante le alluvioni più catastrofiche. La più devastante rimane quella del 1882, quando l’Adige ruppe ogni argine e sommerse quasi interamente la città. Cercarle, camminando lungo le vie del rione, è un modo straordinario per capire quanto questo fiume abbia plasmato non solo il paesaggio ma anche la psicologia collettiva dei veronesi.

A monte della città, dove l’Adige entra nel territorio urbano dopo aver attraversato la Valpolicella, si erge la Diga del Chievo. Costruita nel secondo dopoguerra come opera di regolazione idraulica, questa imponente struttura è diventata il simbolo moderno del ‘patto’ tra la città e il suo fiume. È grazie alla diga che le alluvioni catastrofiche appartengono oggi in larga parte al passato: il manufatto regola le portate, protegge gli abitati a valle e, non da ultimo, crea quel particolare paesaggio fluviale – con le sue distese d’acqua tranquilla – che tanto affascina chi arriva in bicicletta o a piedi lungo le rive dell’Adige.

I ponti di Verona sono capitoli di storia. Il Ponte Pietra, romano e medievale insieme, è il più antico e il più fotografato; il Ponte Scaligero che si protende da Castelvecchio con i suoi merli merlati è uno dei capolavori dell’architettura militare del Trecento; il Ponte Navi e il Ponte Nuovo completano questa galleria di architetture sospese sull’acqua. Percorrere le Lungadige da una sponda all’altra, attraversando i ponti e scendendo lungo le banchine, è uno degli itinerari più belli e gratuiti che Verona possa offrire: un percorso che cambia volto a ogni ora del giorno, dorato all’alba e rosato al tramonto.

Per chi vuole davvero cambiare prospettiva, c’è un modo unico di vedere Verona: salire su un gommone e scendere lungo l’Adige. L’imbarco avviene dal molo vicino a Castelvecchio e da lì ha inizio una discesa guidata che trasforma completamente il punto di vista sulla città. I ponti storici, visti dal basso e dall’acqua, rivelano proporzioni e dettagli che dalla strada non si possono nemmeno immaginare. Le arche medievali si specchiano nell’Adige, le facciate dei palazzi affiorano tra la vegetazione, e la città appare in tutta la sua straordinaria armonia tra pietra e natura.

La discesa include una sosta alla Dogana di Fiume, uno dei luoghi meno conosciuti ma più affascinanti di Verona. Qui, in epoca scaligera e poi veneziana, confluivano le merci che risalivano e scendevano lungo il corso del fiume: spezie, legname, cereali, tessuti. La Dogana era il cuore pulsante dell’economia fluviale veronese, il luogo dove si incrociavano commerci e culture, dove l’Adige cessava di essere un fiume e diventava una via di comunicazione internazionale.

Borghetto sul Mincio, il borgo dei mulini

Borghetto sul Mincio è un piccolo borgo vicino Valeggio, nato in posizione strategica lungo il fiume Mincio, importante fin dall’epoca longobarda per il controllo di commerci e passaggi. Nel Medioevo si sviluppa attorno al Ponte Visconteo, una grande diga fortificata che sfruttava l’acqua come elemento difensivo. Con la dominazione veneziana diventa un centro di mulini ad acqua, molti dei quali ancora visibili oggi nelle sue caratteristiche case affacciate sul fiume, che creano un’atmosfera suggestiva. Oltre alla storia, il borgo è legato alla romantica leggenda del Nodo d’Amore, da cui derivano i tortellini di Valeggio. Questa tradizione rivive ogni anno in una festa scenografica sul Ponte Visconteo, con una lunga tavolata sull’acqua. Oggi Borghetto è considerato uno dei borghi più belli d’Italia, da visitare soprattutto al mattino per apprezzarne la magia con più tranquillità.

Peschiera del Garda, la fortezza sull’acqua

Peschiera del Garda si trova nel punto in cui il Lago di Garda diventa il fiume Mincio: un luogo di passaggio unico tra lago e pianura, natura e storia. La città è celebre per le sue imponenti mura veneziane a forma di stella, patrimonio UNESCO, progettate per sfruttare l’acqua come difesa naturale e rendere la fortezza praticamente inespugnabile, poi potenziata dagli Austriaci. Per capirne davvero la grandezza, però, va vista dal lago: navigando intorno alle mura si percepisce tutta la loro imponenza e il ruolo strategico dell’acqua, elemento centrale sia nella difesa militare che nell’identità stessa della città.

Per chi cerca un’esperienza ancora più intima e diretta con l’acqua, il tour in canoa lungo le mura di Peschiera è semplicemente imperdibile. Pagaiando lungo i canali che costeggiano i bastioni veneziani, ci si trova letteralmente all’interno della geometria difensiva della fortezza: l’acqua scorre silenziosa tra le mura, le anatre nuotano indifferenti tra turisti e cigni, e la scala umana della canoa permette di avvicinarsi ai dettagli architettonici in modo impossibile da qualsiasi altro mezzo.

La pianura dei Dogi, nil sine aqua

Scendendo verso sud da Verona, il paesaggio si trasforma. Le colline lasciano spazio alla pianura, e la pianura veronese – quella vasta distesa che si estende tra il corso dell’Adige a est e i confini con Mantova a ovest – rivela una complessità nascosta che pochissimi visitatori sospettano. Questa terra apparentemente piatta e silenziosa è in realtà il prodotto diretto dell’acqua: non dell’acqua dei grandi fiumi alpini, ma di qualcosa di più misterioso e affascinante – le risorgive, chiamate anche fontanili nel dialetto locale – sono luoghi dove le acque piovane, filtrate per anni attraverso gli strati ghiaiosi del sottosuolo alpino, risalgono spontaneamente in superficie. Una magia idrogeologica che regala alla pianura veronese una serie di sorgenti dalla temperatura costante tutto l’anno (intorno ai 12 gradi), che alimentano fiumi di pianura come il Tartaro, il Tione, il Menago, il Bussè e il Tregnon: cinque corsi d’acqua che si irradiano nella pianura come le dita di una mano, per confluire poi tutti nel Canal Bianco e raggiungere insieme il mare Adriatico. La fascia delle risorgive è uno dei paesaggi più rari e preziosi d’Italia: un ecosistema di straordinaria biodiversità, dove convivono piante e animali adattati alla costante disponibilità di acqua fresca.

La pianura veronese è tutt’altro che uniforme: è un insieme di cinque paesaggi diversi, tutti modellati dall’acqua. Si passa dalle aree di bonifica, dove l’uomo ha trasformato zone paludose in campi coltivabili grazie a grandi opere idrauliche, alle risaie, dove l’acqua è protagonista della coltivazione e della vita rurale. C’è poi la campagna ordinata della “piantata”, segnata da filari e canali d’irrigazione. Le cave raccontano la presenza dell’acqua anche nel sottosuolo, spesso trasformate oggi in laghi naturali, mentre il paesaggio agro-industriale mostra come, nel Novecento, l’acqua sia diventata anche una risorsa energetica e industriale.

L’Ecomuseo Aquae Planae è il filo conduttore che unisce i diversi paesaggi della pianura veronese: non un museo tradizionale, ma un sistema diffuso su 19 comuni, con più sedi che raccontano il rapporto tra territorio e acqua. Il cuore è l’Antico Manufatto del Gangaion, esempio di archeologia industriale che mostra come l’uomo abbia gestito e trasformato le acque nel tempo. Da qui partono itinerari e visite tra natura, corsi d’acqua e architetture rurali. Le altre sedi, tra cui la Casa Museo Dino Coltro, completano l’esperienza offrendo uno sguardo sulla cultura contadina locale. Il risultato è un viaggio autentico nella storia e nell’identità di un territorio ancora poco conosciuto, ma capace di sorprendere.