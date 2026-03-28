Pasqua di benessere in Slovenia alle Rimske Terme

La valle in cui sorge il complesso delle Rimske Terme, in Slovenia, sembra fatta apposta per la primavera. Questa stagione, qui, non irrompe: arriva piano, mentre il bosco riprende i suoi colori e l’aria cambia, facendosi più mite.

La Pasqua alle Rimske Terme è un invito a lasciarsi avvolgere da una dimensione ovattata e luminosa, dove il lusso non ostenta, ma accoglie con uno stile equilibrato e preciso che dialoga di continuo con la storia e la natura.

L’eredità romana delle Rimske Terme non è solo una suggestione storica – è qualcosa che si può letteralmente vivere sulla pelle. Il centro benessere riprende l’architettura e la filosofia delle antiche terme romane: dal tepidarium, l’ambiente tiepido ideale per un riposo profondo, alle piscine fredde per la stimolazione circolatoria, fino alla grande piscina principale, dove l’acqua termale della sorgente Amalja – che sgorga naturalmente a 38.4°C da oltre mille metri di profondità avvolge il corpo con quella sensazione di calore antico e rigenerante che i Romani avevano imparato a cercare proprio qui, duemila anni fa.

Il centro saunistico completa il percorso con spazi pensati per un rituale tra il caldo e il freddo, in un’alternanza che non è solo benessere fisico ma quasi una meditazione. Primavera o meno, è difficile uscire da qui senza sentirsi, in qualche modo, rinati.

Il nome che è stato dato a questa prodigiosa fonte termale, che sgorga naturalmente a 38,4°C da una profondità di oltre 1000 m, arriva da una storia di un paio di secoli fa che ha le sue origini a Trieste, allora parte dell’impero asburgico, passa per Vienna, Berlino e arriva a Londra: Amalja infatti era la moglie di un importante grossista triestino, Gustav Adolf Uhlich che, a seguito della guarigione della moglie in queste acque, comprò la fonte e gettò le basi per quello che sarebbe diventato in pochi decenni uno dei centri termali più famosi d’Europa, situato peraltro sin dal 1848 lungo la linea ferroviaria tra Trieste e Vienna. Qui passarono presto personaggi del calibro di Vittoria, principessa inglese in onore della quale vennero piantate delle sequoie giganti portate alle Rimske Terme dai Kew Gardens a Londra, ancora oggi utilizzate in percorsi rigeneranti di Forest Bathing; l’imperatrice di Germania, Augusta, l’imperatore austriaco, Ferdinando e molti, molti altri che, seguendo l’esempio di Vittoria, donarono al parco alberi esotici.

Diversi spazi del complesso prendono i nomi di questi grandi personaggi: il Ristorante à la carte Sofija, il Caffè Principessa Vittoria, il Ristorante Imperatore Ferdinando. Ma l’acqua termale non cambiò mai nome, e continuò a chiamarsi, semplicemente, Amalja.

Pasqua di benessere: 3 trattamenti Rimske Terme per una fuga di primavera

Massaggio ‘Valetudo’ (90 min). Un mix di acupressione, riflessologia e massaggio classico con olio detossicante, e comprende un bagno di argilla alle gambe, l’utilizzo di acqua termale, un massaggio ai piedi e alle mani con cera nutriente di candela organica e il suono rilassante della campana tibetana. Il massaggio armonizza il corpo, scioglie i blocchi e migliora il flusso di energia vitale nell’organismo. Prezzo: 89€

Massaggio ‘Tocco di Slovenia’ (75 min). L’impacco e il peeling con argilla e sale ha un forte effetto disintossicante e, in modo naturale, elimina la tensione muscolare. Il massaggio con l’olio terapeutico di San Giovanni allevia i problemi articolari, nutre la pelle e migliora il benessere mentale. Attenzione: dopo il massaggio con l’olio di San Giovanni è consigliabile evitare il sole per qualche ora (su richiesta è possibile sostituirlo con l’olio d’oliva). Prezzo: 75€

Massaggio romano (60 min). Rilassamento nello stile degli antichi romani a lume di candela, accompagnati dal suono terapeutico del gong, antico strumento musicale che guarisce e riequilibra il corpo. Una dolce carezza al corpo e al viso con l’olio d’oliva, usato fin dai tempi dei Romani con finalità cosmetiche, per le sue virtù anti-invecchiamento. Prezzo: 65 €

Il pacchetto di Pasqua delle Rimske Terme è costruito attorno a una parola sola: benessere — ma declinata in ogni senso possibile. Camere, luminose e curate, con un equilibrio riuscito tra classico e contemporaneo e una vista sul verde che fa da sveglia naturale ogni mattina, in strutture di livello quattro stelle Superior.

Si continua con la colazione e gli altri pasti che raccontano tutto il meglio della cucina slovena: ingredienti stagionali, qualche tocco creativo, abbinamenti enologici mai casuali e quella convivialità genuina che è forse la cosa più difficile da costruire, ma necessaria per una Pasqua degna di questo nome.

Il pacchetto è valido dal 3 al 6 aprile 2026 e include pernottamento in mezza pensione a buffet, accesso illimitato alle piscine termali, un ingresso al centro saunistico Varinia, accappatoio e ciabattine in camera, centro fitness gratuito, cura idropinica con l’acqua termale e Wi-Fi.

I prezzi vanno da 116€ a persona a notte in camera doppia (hotel 4 stelle), fino a 141€ per il weekend nelle strutture Superior.

A tutto questo si aggiungono sconti esclusivi presso il centro wellness e il centro medico, e la possibilità di usare la piscina per l’intera giornata nei giorni di arrivo e partenza.