Enoturismo, la sfida è aperta

È aperta la “Sfida europea per l’innovazione nell’enoturismo”: Istituzioni, imprese, start-up, aziende vinicole e agriturismi, organizzazioni di gestione delle destinazioni, potranno presentare la candidatura entro il 1 settembre 2026 per promuovere progetti di innovazione e condivisione di “buone pratiche” nell’enoturismo.

L’obiettivo di UN Tourism è quello di promuovere progetti innovativi, capaci di coniugare tradizioni vinicole con nuovi approcci al turismo e alla gestione delle esperienze di visita e di viaggio, con l’aiuto delle nuove tecnologie.

La partecipazione all’“European Wine Tourism Innovation Challenge”è un’importante opportunità su scala internazionale per supportare e valorizzare le attività di attrattività turistica e di ospitalità delle aziende vinicole con offerte esperienziali all’insegna dell’eco-sostenibilità e dell’integrazione digitale, quali visite in cantina, esperienze immersive e passeggiate tra i vigneti, degustazioni enogastronomiche.

Le categorie di partecipazione sono:

Soluzioni intelligenti per un turismo enologico sostenibile;

Turismo enologico creativo ed esperienziale;

Accessibilità: esperienze di enoturismo per tutti.

Chi può partecipare

I destinatari sono: pubbliche amministrazioni, imprese, start-up, aziende vinicole e produttori di vino, Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (DMO – Destination Management Organization) negli Stati Membri Europei.

Come presentare la candidatura

È possibile partecipare presentando la candidatura sul sito web istituzionale di UN Tourism, entro e non oltre il 1° settembre 2026, al seguente link: https://www.untourism.int/startup-competition/european-wine-tourism-innovation-challenge.

I finalisti saranno presentati online. I tre vincitori selezionati parteciperanno al Salon de Destinations Vignobles di Cognac, in Francia, il 6 e 7 ottobre 2026.

UN Tourism offre ai vincitori:

programmi di tutoraggio presso partner;

visibilità su scala globale, inclusa la promozione mediatica e la creazione del marchio sui canali istituzionali di comunicazione;

supporto personalizzato al progetto;

opportunità di sperimentare o ampliare soluzioni con destinazioni/soggetti partner;

diventare membri della Rete delle Nazioni Unite per l’innovazione nel turismo;

opportunità di borse di studio per l’Accademia online di UN Tourism.