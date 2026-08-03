Antico Podere San Francesco: rebranding, nuove suite e visione

Quello che per anni è stato conosciuto come Antico Podere San Francesco intraprende oggi un percorso di trasformazione con un rebranding completo: San Francesco Country Resort, il nuovo capitolo di una delle realtà della Costa degli Etruschi.

La scelta del nuovo nome rappresenta l’affermazione di una visione precisa: creare una destinazione dove il paesaggio toscano incontra l’ospitalità contemporanea.

Ad accompagnare questa evoluzione è il lancio del nuovo sito web, progettato per raccontare il brand attraverso un linguaggio visivo internazionale. Un ecosistema digitale rinnovato che anticipa l’esperienza che gli ospiti vivranno una volta arrivati al resort.

La trasformazione del San Francesco Country Resort è il risultato di una strategia di crescita che va oltre l’ampliamento della struttura. L’obiettivo è costruire una destinazione capace di distinguersi per qualità dell’esperienza, livello dei servizi e identità territoriale.

Il primo intervento in corso di realizzazione nel 2026 è la creazione di 13 nuove unità premium tra Suite Apartments e Superior Rooms. Le nuove sistemazioni offriranno ampi spazi privati immersi nel verde, giardini esclusivi, Jacuzzi private in diverse tipologie e materiali naturali, design contemporaneo e richiami al paesaggio toscano.

Ogni nuova suite sarà inoltre dotata di una cantina vini privata, mentre la presenza della macchina del caffè in tutte le unità rappresenterà uno standard di comfort.

Parallelamente agli investimenti strutturali, San Francesco Country Resort introdurrà un nuovo modello di accoglienza orientato alla personalizzazione dell’esperienza.

Una colazione ripensata valorizzerà le eccellenze locali e le esigenze di una clientela internazionale, mentre il nuovo VIP Program offrirà servizi dedicati ed esperienze personalizzate. A partire da questa stagione il resort ha inoltre introdotto una lezione di yoga gratuita ogni mercoledì, aperta a tutti gli ospiti. È inoltre possibile prenotare massaggi individuali o di coppia da vivere direttamente nel proprio giardino privato.

La visione di San Francesco Country Resort si sviluppa lungo un percorso di crescita già definito.

Nel 2027 il resort amplierà la propria offerta dedicata al relax e al benessere con la realizzazione di una seconda piscina, pensata esclusivamente per le coppie, mentre la piscina già presente continuerà a essere dedicata alle famiglie. L’area sarà arricchita anche da un percorso Kneipp.

Sempre nel 2027 saranno realizzate 12 nuove unità, tra Suite Apartment e Superior Room con Jacuzzi e/o giardino privato, ampliando ulteriormente l’offerta ricettiva del resort.

Entro il 2030 il percorso di sviluppo proseguirà con la realizzazione di una nuova sala colazioni, il potenziamento dei servizi dedicati alla ristorazione e la creazione di Suite Spa dedicate al benessere.