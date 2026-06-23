A Santorini sciopero dei bus turistici: disagi per i crocieristi

Uno sciopero proclamato dall’Unione delle agenzie di viaggio e degli operatori degli autobus turistici di Santorini ha provocato disagi per i passeggeri delle navi da crociera. Alcune navi da crociera infatti hanno cancellato i loro scali sull’isola o posticipato lo sbarco.

In un comunicato degli organizzatori, lo sciopero è stato descritto come “un ultimo tentativo” per evidenziare i problemi persistenti che affliggono il turismo delle crociere sull’isola. Il sindacato sostiene che l’attuale sistema di distribuzione dei trasferimenti dei passeggeri delle navi da crociera, secondo il quale il 70% dei visitatori sbarca nel vecchio porto dell’isola, Ormos Fira, e il restante a Athinios, sia inefficace. L’Unione in particolare contesta la mancanza di una programmazione efficace con fasce orarie per lo sbarco dei passeggeri.

Gli organizzatori dello sciopero hanno inoltre espresso preoccupazione per la mancanza di aree di parcheggio, punti di incontro organizzati e hanno denunciato una pianificazione generale inadeguata. Nel comunicato si afferma che tali problematiche contribuiscono alla congestione del traffico quotidiano, alle difficoltà nell’assistenza ai visitatori e al danno d’immagine di Santorini come meta turistica.