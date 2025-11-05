Belgio, voli cancellati dopo avvistamento droni notturni

Il primo ministro belga, Bart De Wever, ha convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale dopo i diversi avvistamenti di droni che si sono registrati ieri sera negli scali di Bruxelles e di Liegi e in due basi militari del Paese.

In totale il sorvolo dei velivoli sui due aeroporti ha portato all’annullamento di 41 voli, 22 in partenza e 19 in arrivo. I media belgi raccontano che tra le 400 e le 500 persone hanno dormito all’interno dello scalo di Zavantem a causa dello stop al traffico aereo innescato dall’avvistamento dei droni. Ancora nella mattinata le operazioni di imbarco sono tornate molto lentamente alla normalità.

“Non possiamo accettare che i nostri aeroporti siano disturbati da voli di droni non autorizzati. Ciò richiede una risposta coordinata a livello nazionale”, ha dichiarato il ministro della Sicurezza e dell’Interno Bernard Quintin.