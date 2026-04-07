Brasile prepara misure contro aumento biglietti aerei

Il governo del Brasile prepara misure economiche per evitare l’aumento del prezzo dei biglietti aerei a seguito del rincaro del carburante per aviazione. L’annuncio arriva in seguito all’aumento di quasi il 55% del cherosene annunciato dalla compagnia Petrobras, in linea con l’aumento del prezzo del petrolio sui mercati per la guerra nel Golfo Persico.

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto un’azione immediata per impedire che il costo della guerra si traduca in un aumento dell’inflazione. Ha quindi incaricato i ministeri dell’Economia e dei Trasporti di adottare misure urgenti a sostegno del settore. Tra gli interventi allo studio figurano linee di credito per le compagnie aeree e la riduzione delle imposte federali (Pis e Cofins), che incidono sui costi operativi.

Secondo le stime, il rincaro del cherosene potrebbe tradursi in un aumento fino al 20% delle tariffe. I prezzi dei biglietti erano già saliti di oltre il 5% a marzo, contribuendo a una crescita dell’inflazione superiore alle attese. L’Associazione brasiliana delle compagnie aeree ha avvertito che l’aumento dei costi del carburante avrà “conseguenze severe” sul settore, alimentando timori per una nuova fase di rincari e per la sostenibilità economica delle imprese.