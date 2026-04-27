Crisi a Cuba, la Fiera del Turismo diventa virtuale

“Se gli operatori non possono venire a Cuba andremo noi da loro”. Questo in sintesi lo spirito che ha spinto gli organizzatori della 44^ edizione della Fiera del Turismo di Cuba (FitCuba) a scegliere il formato virtuale ottenendo – secondo quanto affermano dal ministero del Turismo de L’Avana – un livello di adesioni record.

“In meno di due giorni dall’apertura della piattaforma online centinaia di TO e adv di tutto il mondo hanno confermato la loro partecipazione, inclusi quelli che non avevano mai preso parte all’evento prima d’ora”, riporta oggi l’organo ufficiale del governo, Granma, sottolineando che “FitCuba è la principale vetrina per promuovere Cuba come destinazione, attrarre investimenti stranieri, rafforzare le partnership con le catene alberghiere e diversificare l’offerta turistica al di là del tradizionale turismo balneare”.

Secondo dati ufficiali nel 2025 Cuba ha accolto un totale di 1.810.663 visitatori internazionali, il 18% in meno rispetto al 2024 e il peggior dato dal 2002 escludendo gli anni della pandemia Covid-19. Nel 2026 la tendenza del turismo è proseguita in calo nel contesto dell’embargo petrolifero imposto dagli Usa.