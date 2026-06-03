Cuba, Iberostar lascia 12 hotel dopo sanzioni Usa

La catena alberghiera spagnola Iberostar ha interrotto la gestione di dodici hotel cubani appartenenti a Gaviota, il gruppo turistico controllato dal conglomerato militare Gaesa, colpito nelle scorse settimane dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

La decisione arriva a pochi giorni dalla scadenza fissata dall’Office of Foreign Assets Control (Ofac) per la cessazione delle attività con le entità sanzionate.

Tra le strutture interessate figurano il Grand Packard dell’Avana, l’Iberostar Selection Habana e diversi resort a Varadero e Cayo Santa María. Gli hotel continueranno a operare, ma passeranno sotto la gestione diretta di Gaviota e non saranno più commercializzati con il marchio Iberostar.

La compagnia spagnola manterrà invece la propria presenza nell’isola attraverso sei strutture appartenenti ai gruppi statali Cubanacán e Gran Caribe, formalmente non legati a Gaesa. La mossa segue il ritiro, avvenuto sabato scorso, della canadese Blue Diamond Resorts. Anche la spagnola Meliá, principale operatore straniero nel turismo cubano, resta sotto pressione in vista di possibili ulteriori misure da parte di Washington.