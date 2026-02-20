Francia resta paese più visitato al mondo, lo confermano i dati
20 Febbraio 2026, 12:10
La Francia ha accolto 102 milioni di turisti stranieri nel 2025, contro 100 milioni del 2024, consentendo al Paese di incassare introiti record, per 77,5 miliardi di euro: è quanto annunciato dal ministero del Turismo di Parigi.
La Francia resta il Paese più visitato al mondo, si legge in una nota trasmessa dal ministero d’Oltralpe, anche se lo scarto si va assottigliando ogni anno, in particolare, rispetto alla Spagna, che rivendica 97 milioni di visitatori stranieri nel 2025.
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social