Dopo la BIT debutto sul mercato francese per Access Pass Lampedusa

Dopo il lancio ufficiale alla BIT Milano, il progetto Access Pass promosso dal Consorzio Lampedusa Island registra i primi segnali di interesse da parte del pubblico: il pass, acquistabile online, è stato già scelto da un numero crescente di amanti di Lampedusa che hanno deciso di aderire al nuovo sistema pensato per facilitare l’accesso ai servizi e valorizzare l’esperienza sull’isola.

Access Pass nasce con l’obiettivo di mettere in rete operatori dell’ospitalità, attività locali ed esperienze del territorio, offrendo ai visitatori uno strumento semplice per orientarsi tra servizi, attività e opportunità offerte dalla destinazione.

Il Consorzio Lampedusa Island sarà inoltre presente nel corso di questa settimana a Parigi al Salon Mondial du Tourisme, dove presenterà il progetto Access Pass e le aziende aderenti al consorzio al pubblico e agli operatori del mercato francese.

La partecipazione alla manifestazione rappresenta l’avvio di una fase di test per l’apertura al mercato francese, uno dei bacini europei di maggiore interesse per il turismo verso il Mediterraneo.

Nel corso della fiera è previsto anche un incontro con la stampa francese, organizzato in collaborazione con AST AeroServizi e con il Comune di Lampedusa e Linosa, con l’obiettivo di presentare il progetto e raccontare Lampedusa come destinazione capace di coniugare natura, accoglienza e identità mediterranea.