Dat, anche per l’estate servirà Lampedusa e Pantelleria

Arriva la conferma della proroga alla compagnia DAT Voli di Sicilia per i voli in continuità territoriale per le isole minori della Sicilia. Le tratte sociali sono state confermate da aprile fino al 30 ottobre per i voli da/per Lampedusa e Pantelleria verso Catania, Palermo e Trapani.

A breve sarà possibile prenotare i biglietti per la Summer 2026 a tariffe fisse.