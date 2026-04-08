From The Bahamas with Love, premiati due adv italiani

Si è concluso con un riconoscimento per il trade italiano ‘From The Bahamas with Love’, evento internazionale dedicato alla promozione dell’arcipelago delle Bahamas come destinazione ideale per destination wedding e honeymoon.

L’iniziativa, organizzata dal dipartimento Romance di BMOTIA e svoltasi lo scorso marzo a Nassau & Paradise Island, ha coinvolto oltre 50 tra agenti di viaggio e wedding planner provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada e America Latina. Il programma del fam trip ha alternato site inspection, incontri con fornitori locali, workshop tematici ed esperienze immersive, con la possibilità per i partecipanti di visitare anche una seconda isola tra Grand Bahama, Eleuthera, Harbour Island, Andros, Exuma e Abaco.

Tra i momenti più coinvolgenti anche un contest social dedicato alla realizzazione di reel promozionali pensati per raccontare al cliente finale l’esperienza di un matrimonio e viaggio di nozze alle Bahamas. Tra i tre vincitori premiati figurano due professionisti italiani, entrambi Sandals Ambassador: Fabiana Raffani, dell’agenzia Avventure Esotiche di Aprilia, che si è aggiudicata il primo posto, ed Emanuele Marzano, di Partenze in Corso di Napoli, classificatosi terzo.

Per Raffani, con oltre vent’anni di esperienza e già tre visite precedenti nell’arcipelago, il viaggio ha rappresentato un’opportunità per rivedere il posizionamento della destinazione, in particolare di Nassau, sempre più percepita come meta dinamica capace di combinare nightlife, shopping e gastronomia. Un cambiamento che, secondo l’agente, può ampliare le opportunità di vendita sul mercato italiano, ancora molto orientato verso mete considerate prevalentemente balneari.

Anche per Marzano, alla sua prima esperienza alle Bahamas, il fam trip ha avuto un impatto significativo sulle strategie commerciali. L’agente ha sottolineato in particolare il contrasto tra l’anima culturale e storica di Nassau e la natura incontaminata delle Out Islands, un dualismo che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’offerta dell’arcipelago nel panorama caraibico.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa ha confermato l’importanza del mercato italiano, considerato particolarmente attento a contenuti esperienziali e prodotti di qualità. L’obiettivo, spiegano dal Bahamas Ministry of Tourism, è rafforzare il posizionamento della destinazione non solo come paradiso naturale, ma come meta completa e adatta a diversi segmenti di viaggio durante tutto l’anno.