Il tempio Wat Phra Mahathat entra nel Patrimonio Mondiale Unesco

Durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale a Busan, il tempio Wat Phra Mahathat Woramahawihan (nella provincia di Nakhon Si Thammarat) è stato ufficialmente iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Si tratta del primo sito culturale riconosciuto nel sud della Thailandia e del nono patrimonio complessivo del Paese tra beni culturali e naturali.

Il complesso di oltre 5 ettari, attivo da oltre 1.250 anni, si caratterizza per il Phra Borommathat Chedi (lo stupa principale con la guglia rivestita da 725 kg d’oro) e per 153 stupa secondari. Oltre al pregio architettonico, l’UNESCO ha premiato la natura di ‘patrimonio vivo’ del tempio, animato da quasi 800 anni dalla tradizione dell’ Hae Pha Khuen That, la processione sacra in cui i fedeli avvolgono lo stupa con oltre mille metri di tessuto in occasione della festività di Makha Bucha.

Per valorizzare lo storico traguardo, l’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese avvierà promozioni dedicate a Nakhon Si Thammarat per posizionare la provincia meridionale come meta di turismo culturale, spirituale ed esperienziale per i flussi internazionali.