In Spagna si lavora a osservatorio su affitti turistici

La creazione di un osservatorio sugli affitti turistici, con il mandato di elaborare “un atlante dell’intensità turistica per quartiere”, è stata annunciata dal premier spagnolo, Pedro Sanchez, nella presentazione della ‘Strategia Spagna Turismo 2030’ alla V Convention di Turespana.

L’obiettivo dell’osservatorio, che dipenderà dalla segreteria di Stato per il turismo, è “dare trasparenza e fare luce dove oggi non c’è e, pertanto, conciliare meglio turismo e convivenza con i residenti, soprattutto per quanto riguarda il loro costi di vita”, ha spiegato Sanchez.

La prima sfida, indicata dal premier, è continuare “ad avanzare nella regolazione dell’affitto temporaneo tenendo conto delle diverse realtà e impatti che questa attività ha nei diversi territori”. La secondo sfida riguarda la “qualità dell’impiego turistico” e al riguardo Sanchez ha ringraziato le imprese e i sindacati del settore turistico perché il salario medio è aumentato del 18% dal 2018, ma “bisogna continuare a progrediste”, ha rilevato il presidente del governo.

Nella Spagna che ha recuperato e superato i livelli turistici record pre-pandemia, Sanchez ha insistito sulla necessità di puntare sulla “sostenibilità del modello turistico in tutti gli ambiti: economico, imprenditoriale, lavorativo, territoriale, climatico e, ovviamente, quello umano”, per non ipotecare il futuro.

“Farsi portare dall’inerzia è pane oggi per la fame domani”, ha rilevato il premier, nel condannare “il modello della speculazione urbanistica nel quale si antepone la costruzione sul litorale, mentre si ignorano le allerte dell’emergenza climatica”.

Sanchez ha assicurato che finora la Spagna è riuscita a centrare “obiettivi irraggiungibili” superando la stagionalità turistica, promuovendo il turismo rurale, e conquistando nuovi mercati di provenienza dei flussi turistici. Ma ha segnalato che la Strategia 2030 “va oltre” e punta a collocare lla penisola iberica “non solo come uno dei Paesi più visitati al mondo, ma anche come punto di riferimento nell’adattamento e nel mitigamento dell’emergenza climatica”, con un turismo sostenibile.