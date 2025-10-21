Lisbona, funicolari non a norma: devono restare ferme

Le funicolari di Lisbona devono rimanere ferme perché non sono a norma e anche per garantire che siano dotate di sistemi di fissaggio e frenatura dei cavi “in grado di immobilizzare le cabine in caso di rottura del cavo”. Lo ha stabilito l’Ufficio Investigativo sugli incidenti aerei e ferroviari portoghese secondo cui il cavo che collega le due cabine della funicolare Gloria di Lisbona, la cui disconnessione ha causato il deragliamento di una di esse all’inizio di settembre, con 16 morti, non rispettava i parametri di sicurezza.

Oltre a confermare che la causa dell’incidente è stato il cedimento del cavo che univa le due cabine, spezzatosi all’interno del sistema di fissaggio della cabina n. 1, il nuovo rapporto aggiunge che il tipo di cavo che l’azienda dei trasporti pubblici Carris stava utilizzando dal 2022 non era certificato per gli impianti di trasporto di persone, né era adatto al tipo di impianto in uso nelle funicolari di Lisbona. Secondo i periti, il cavo era stato acquistato per sbaglio senza che nessun sistema di controllo interno rilevasse l’errore. Il rapporto, tuttavia, aggiunge che non è ancora possibile stabilire definitivamente che questa sia stata la causa della rottura del cavo, dato che altri cavi simili erano stati adoperati durante il normale ciclo d’uso di circa 600 giorni. L’incidente mortale di settembre è avvenuto dopo 337 giorni di uso di quello specifico cavo e per i periti è “certo che sono dovuti intervenire altri fattori”, che saranno oggetto di ulteriori analisi.