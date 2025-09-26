Repubblica Dominicana, le nuove aperture alberghiere del 2025 e non solo
26 Settembre 2025, 12:00
Il settore turistico della Repubblica Dominicana continua a crescere nel 2025, con un’ondata di nuove aperture alberghiere che riflettono la crescente domanda proveniente da tutto il mondo, con particolare riguardo all’eco-lusso e alle esperienze immersive per gli ospiti. Dai resort dedicato al benessere ai “ritiri” per soli adulti, dalle soluzioni all-inclusive per famiglie alle boutique di lusso, l’offerta alberghiera del Paese sta diventando più diversificata che mai.
Di seguito un riepilogo delle strutture di recente apertura, delle novità per gli ultimi mesi del 2025
e qualche anteprima relativa ai prossimi anni.
Nuove aperture nel 2025
Marriott Miches Beach
Aperto a febbraio 2025
Situato nella destinazione emergente di Miches, questo resort coniuga comfort moderni con la
bellezza della natura circostante, dove, oltra a un incantevole punto mare e spiaggia di sei
chilometri, non manca una spa e ristoranti di specialità
ZEL Punta Cana (by Rafael Nadal & Meliá)
Aperto a marzo 2025
Lifestyle all’avanguardia e tanto benessere, offre 190 suite, campi da tennis e da pickleball (simile
al padel e oggi molto di moda) innovativi trattamenti benessere come bagni di ghiaccio, un juice
bar, due piscine e otto ristoranti e bar.
Wyndham Alltra Punta Cana
Aperto a marzo 2025
Ex Jewel Punta Cana, questa struttura ristrutturata con 620 camere offre esperienze adatte alle
famiglie, oltre 20 punti ristoro e una posizione tranquilla in riva al mare a Uvero Alto.
Eurostars Grand Cayacoa (Samaná)
Aperto ad aprile 2025
Struttura ristrutturata con 295 camere, molti servizi migliorati. Fronte mare con vista panoramica
sulla baia di Samaná.
Hampton by Hilton – Santiago de los Caballeros
Aperto ad aprile 2025
Il primo hotel della linea Hampton by Hilton situato nel centro di Santiago, che offre sistemazioni
per chi viaggia per affari sia per i turisti.
Secrets Playa Esmeralda
Aperto ad aprile 2025
Un “rifugio” di lusso riservato agli adulti con 500 suite, una spa, nove ristoranti, accesso alla
spiaggia e privilegi Prefered Club.
St. Regis Cap Cana Resort
Aperto a maggio 2025
Un santuario di lusso con 200 suite, accesso diretto alla piscina, nove ristoranti, la prestigiosa St.
Regis Spa e una spiaggia privata. La posizione vicina Punta Espada Golf Club lo rende ideale per gli
appassionati di golf.
La Quinta by Wyndham – Pedernales
Aperto a metà 2025
Questo eco-hotel da 110 camere rappresenta una pietra miliare nel piano governativo per il
turismo sostenibile nella regione di Pedernales.
W Punta Cana (Uvero Alto)
Aperto a giugno 2025
W Hotels debutta nella Repubblica Dominicana con un all inclusive riservato agli adulti, dotato di
340 camere, tre piscine, 13 punti ristoro, un lounge sul rooftop e una spa esclusiva.
Viva Wyndham Miches
Aperto a giugno 2025
La nuovissima struttura fronte mare del Viva Wyndham a Miches offre 538 camere, quattro
piscine, numerose opzioni di ristorazione, intrattenimento giornaliero e servizi ecosostenibili.
Questo resort all-inclusive per famiglie rafforza l’impronta caraibica del marchio, promuovendo al
contempo il turismo sostenibile in una destinazione in crescita.
Zemi Miches All-Inclusive Resort (Curio Collection by Hilton)
Aperto a giugno 2025
Un rifugio sulla spiaggia con 500 camere, bungalow, oltre 11 ristoranti e bar, un parco acquatico,
una piscina sul rooftop, una spa e club per bambini e adolescenti.
Donoma Las Terrenas Beach Hotel & Spa (Autograph Collection by Marriott)
Aperto a luglio 2025
Situato a Las Terrenas, questo resort boutique offre suite con una o due camere da letto, accesso
alla spiaggia, una spa con servizi completi e strutture per il fitness.
Fiesta Americana Funeeq Punta Cana
Aperto ad agosto 2025
Un resort da 496 camere ricco di intrattenimenti per famiglie, che offre un teatro, una pista da
bowling, campi sportivi, una sala giochi, un parco acquatico e un centro congressi.
Dreams Playa Esmeralda
Aperto a settembre 2025
Un resort per famiglie con 500 camere, suite con accesso diretto alla piscina, un parco acquatico,
una spa e l’accesso al Parco Nazionale Los Haitises.
Aperture previste nel 2026
Moon Palace The Grand Punta Cana – Punta Cana
Apertura: Primavera del 2026
Luxury hotels con 2,171 camere e diverse amenità en all inclusive.
The Tropicalia Four Seasons by Four Seasons Luxury- Miches
Apertura: 2026
Con 154 camere e 24 suites.
Hyatt Secrets Macao- Punta Cana
Apertura: 2026
Con 406 camere con diverse categorie di camere per il segmento lusso.
Aperture previste nel 2027/2028
INNSiDE Punta Cana Downtown e INNSiDE Punta Cana Bay (by Meliá)
Apertura: 2027
I primi hotel in franchising di Meliá nei Caraibi sono ideali per i viaggiatori che amano lifetyle ed
esperienze. Downtown sarà situato nel centro urbano, nei pressi di aree commerciali e di
intrattenimento; l’hotel Bay sorgerà sulla spiaggia di Arena Gorda, ideale per gli sport acquatici.
Rosewood Punta Cana
Apertura: 2029
Con il suo debutto in Repubblica Dominicana, Rosewood Punta Cana offrirà 78 suite ultra-lusso,
otto ristoranti, ville sull’acqua, un centro benessere e un esclusivo miniclub nel complesso
Puntacana Resort.