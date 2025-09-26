Repubblica Dominicana, le nuove aperture alberghiere del 2025 e non solo

Il settore turistico della Repubblica Dominicana continua a crescere nel 2025, con un’ondata di nuove aperture alberghiere che riflettono la crescente domanda proveniente da tutto il mondo, con particolare riguardo all’eco-lusso e alle esperienze immersive per gli ospiti. Dai resort dedicato al benessere ai “ritiri” per soli adulti, dalle soluzioni all-inclusive per famiglie alle boutique di lusso, l’offerta alberghiera del Paese sta diventando più diversificata che mai.

Di seguito un riepilogo delle strutture di recente apertura, delle novità per gli ultimi mesi del 2025

e qualche anteprima relativa ai prossimi anni.

Nuove aperture nel 2025

Marriott Miches Beach

Aperto a febbraio 2025

Situato nella destinazione emergente di Miches, questo resort coniuga comfort moderni con la

bellezza della natura circostante, dove, oltra a un incantevole punto mare e spiaggia di sei

chilometri, non manca una spa e ristoranti di specialità

ZEL Punta Cana (by Rafael Nadal & Meliá)

Aperto a marzo 2025

Lifestyle all’avanguardia e tanto benessere, offre 190 suite, campi da tennis e da pickleball (simile

al padel e oggi molto di moda) innovativi trattamenti benessere come bagni di ghiaccio, un juice

bar, due piscine e otto ristoranti e bar.

Wyndham Alltra Punta Cana

Aperto a marzo 2025

Ex Jewel Punta Cana, questa struttura ristrutturata con 620 camere offre esperienze adatte alle

famiglie, oltre 20 punti ristoro e una posizione tranquilla in riva al mare a Uvero Alto.

Eurostars Grand Cayacoa (Samaná)

Aperto ad aprile 2025

Struttura ristrutturata con 295 camere, molti servizi migliorati. Fronte mare con vista panoramica

sulla baia di Samaná.

Hampton by Hilton – Santiago de los Caballeros

Aperto ad aprile 2025

Il primo hotel della linea Hampton by Hilton situato nel centro di Santiago, che offre sistemazioni

per chi viaggia per affari sia per i turisti.

Secrets Playa Esmeralda

Aperto ad aprile 2025

Un “rifugio” di lusso riservato agli adulti con 500 suite, una spa, nove ristoranti, accesso alla

spiaggia e privilegi Prefered Club.

St. Regis Cap Cana Resort

Aperto a maggio 2025

Un santuario di lusso con 200 suite, accesso diretto alla piscina, nove ristoranti, la prestigiosa St.

Regis Spa e una spiaggia privata. La posizione vicina Punta Espada Golf Club lo rende ideale per gli

appassionati di golf.

La Quinta by Wyndham – Pedernales

Aperto a metà 2025

Questo eco-hotel da 110 camere rappresenta una pietra miliare nel piano governativo per il

turismo sostenibile nella regione di Pedernales.

W Punta Cana (Uvero Alto)

Aperto a giugno 2025

W Hotels debutta nella Repubblica Dominicana con un all inclusive riservato agli adulti, dotato di

340 camere, tre piscine, 13 punti ristoro, un lounge sul rooftop e una spa esclusiva.

Viva Wyndham Miches

Aperto a giugno 2025

La nuovissima struttura fronte mare del Viva Wyndham a Miches offre 538 camere, quattro

piscine, numerose opzioni di ristorazione, intrattenimento giornaliero e servizi ecosostenibili.

Questo resort all-inclusive per famiglie rafforza l’impronta caraibica del marchio, promuovendo al

contempo il turismo sostenibile in una destinazione in crescita.

Zemi Miches All-Inclusive Resort (Curio Collection by Hilton)

Aperto a giugno 2025

Un rifugio sulla spiaggia con 500 camere, bungalow, oltre 11 ristoranti e bar, un parco acquatico,

una piscina sul rooftop, una spa e club per bambini e adolescenti.

Donoma Las Terrenas Beach Hotel & Spa (Autograph Collection by Marriott)

Aperto a luglio 2025

Situato a Las Terrenas, questo resort boutique offre suite con una o due camere da letto, accesso

alla spiaggia, una spa con servizi completi e strutture per il fitness.

Fiesta Americana Funeeq Punta Cana

Aperto ad agosto 2025

Un resort da 496 camere ricco di intrattenimenti per famiglie, che offre un teatro, una pista da

bowling, campi sportivi, una sala giochi, un parco acquatico e un centro congressi.

Dreams Playa Esmeralda

Aperto a settembre 2025

Un resort per famiglie con 500 camere, suite con accesso diretto alla piscina, un parco acquatico,

una spa e l’accesso al Parco Nazionale Los Haitises.

Aperture previste nel 2026

Moon Palace The Grand Punta Cana – Punta Cana

Apertura: Primavera del 2026

Luxury hotels con 2,171 camere e diverse amenità en all inclusive.

The Tropicalia Four Seasons by Four Seasons Luxury- Miches

Apertura: 2026

Con 154 camere e 24 suites.

Hyatt Secrets Macao- Punta Cana

Apertura: 2026

Con 406 camere con diverse categorie di camere per il segmento lusso.

Aperture previste nel 2027/2028

INNSiDE Punta Cana Downtown e INNSiDE Punta Cana Bay (by Meliá)

Apertura: 2027

I primi hotel in franchising di Meliá nei Caraibi sono ideali per i viaggiatori che amano lifetyle ed

esperienze. Downtown sarà situato nel centro urbano, nei pressi di aree commerciali e di

intrattenimento; l’hotel Bay sorgerà sulla spiaggia di Arena Gorda, ideale per gli sport acquatici.

Rosewood Punta Cana

Apertura: 2029

Con il suo debutto in Repubblica Dominicana, Rosewood Punta Cana offrirà 78 suite ultra-lusso,

otto ristoranti, ville sull’acqua, un centro benessere e un esclusivo miniclub nel complesso

Puntacana Resort.