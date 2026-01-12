Robin Mack nuovo managing director di Tourism Australia

Il Board di Tourism Australia ha nominato Robin Mack come nuovo Managing Director dell’ente del turismo, ruolo nel quale metterà a disposizione i suoi quasi 30 anni di esperienza globale e multisettoriale maturata nell’industria del turismo.

Leader all’interno di Tourism Australia da oltre un decennio, Mack è stato responsabile della supervisione della strategia e delle operazioni in 16 mercati internazionali, gestendo al contempo lo sviluppo commerciale e partnership e la crescita del mercato. Oltre ad essere stato alla guida di Business Events Australia.

“Nel corso dei suoi 13 anni in Tourism Australia, Robin ha dimostrato la capacità di sviluppare strategie volte a creare una domanda internazionale sostenibile per i viaggi in Australia. Questa nuova fase di crescita del turismo australiano è di notevole importanza; ci avviciniamo a un decennio di grandi eventi sportivi di rilievo, che culmineranno con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Brisbane 2032. L’importanza dell’Asia come mercato chiave per i visitatori è in costante aumento e l’Australia svolge un ruolo di primo piano nella creazione di esperienze turistiche sostenibili e legate ai First Nations, capaci di lasciare un segno indelebile. La leadership di Robin ci permetterà di garantire che Tourism Australia continui a sostenere il comparto nel cogliere tutte le opportunità”, ha detto Penny Fowler AM, Tourism Australia Chair.

Robin Mack ha dichiarato di sentirsi onorato di essere stato scelto per guidare l’organizzazione nazionale del turismo australiano: “sono entusiasta di guidare Tourism Australia. L’industria turistica australiana contribuisce in modo significativo al Paese grazie all’impatto economico derivante dalla spesa dei visitatori e ai posti di lavoro che crea. Il turismo sostiene lo sviluppo delle comunità regionali, favorisce le relazioni tra le nazioni e può svolgere un ruolo chiave nel promuovere progressi sociali e ambientali. La competizione globale per attrarre visitatori di alto profilo è sempre più intensa e il contributo di Tourism Australia è determinante per stimolare la domanda e consolidare la presenza dell’Australia nel mercato globale del turismo”.