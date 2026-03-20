Tokyo invasa dai turisti a caccia di hanami
20 Marzo 2026, 12:00
La stagione della fioritura dei ciliegi è ufficialmente iniziata a Tokyo, con funzionari e turisti che hanno potuto ammirare i fiori sbocciare sull’albero presso il Santuario Yasukuni, a pochi isolati dal Palazzo Imperiale.
La stagione della fioritura dei ciliegi è il periodo più intenso dell’anno in Giappone, quando i residenti si preparano a organizzare picnic all’aperto sotto uno spettacolo floreale mozzafiato.
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