Tokyo invasa dai turisti a caccia di hanami

La stagione della fioritura dei ciliegi è ufficialmente iniziata a Tokyo, con funzionari e turisti che hanno potuto ammirare i fiori sbocciare sull’albero presso il Santuario Yasukuni, a pochi isolati dal Palazzo Imperiale.

La stagione della fioritura dei ciliegi è il periodo più intenso dell’anno in Giappone, quando i residenti si preparano a organizzare picnic all’aperto sotto uno spettacolo floreale mozzafiato.