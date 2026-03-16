Vietnam pronto a ridurre voli per caro-carburante

Le autorità vietnamite hanno invitato il settore aeronautico nazionale a prepararsi a un’eventuale riduzione dei voli a partire da aprile, dopo che Cina e Thailandia hanno sospeso le esportazioni di carburante per aerei a causa della guerra in Iran, aumentando il rischio di carenze.

Il Vietnam importa oltre i due terzi del carburante per aerei di cui ha bisogno, con il 60% proveniente da Cina e Thailandia, secondo i documenti dell’autorità di regolamentazione del settore aeronautico e degli importatori consultati da Reuters.