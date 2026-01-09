A Roma focus su strategie e prospettive del turismo italiano

Su iniziativa del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, martedì 13 gennaio si terrà una giornata di confronto dedicata alle strategie e alle prospettive del turismo italiano. L’appuntamento, in programma a Palazzo Madama a Roma, riunirà istituzioni, operatori, esperti e accademici con l’obiettivo di analizzare le principali tendenze del settore e le competenze necessarie per affrontare le sfide future.

L’apertura dei lavori sarà affidata allo stesso Gian Marco Centinaio, al Responsabile dei Dipartimenti della Lega Armando Siri e al vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Porterà il proprio saluto all’iniziativa il ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè. Il programma proseguirà con cinque momenti di approfondimento dedicati alle principali dimensioni del turismo contemporaneo.

Il primo confronto sarà dedicato alle politiche di incoming e alle strategie per rafforzare l’attrattività del Sistema Italia. A discuterne saranno il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, il CEO di Egnazia Ospitalità Italiana Aldo Melpignano, la Presidente di Confindustria Alberghi Elisabetta Fabri, il Presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e l’Hospitality Development Advisor Giorgio Palmucci, che porteranno esperienze e visioni sulle leve competitive del turismo italiano.

Il dibattito proseguirà con un approfondimento sul turismo outgoing e sulla distribuzione organizzata, grazie ai contributi del Presidente ASTOI Pier Ezhaya, del Presidente FTO Franco Gattinoni, del Vice President Southern Europe della Cruise Division di MSC Leonardo Massa, della Group Brand Manager di Italian Exhibition Group Gloria Armiri e del Country Manager di Emirates per l’Italia Marco D’Ilario.

Il tema della geopolitica e dei suoi impatti sul turismo sarà affrontato dal Prof. Germano Dottori, che analizzerà rischi, instabilità e ricadute dei contesti internazionali sui flussi turistici.

A seguire, il punto di vista della politica sarà al centro di un confronto tra il Presidente della 6ª Commissione permanente del Senato Massimo Garavaglia, la Vicepresidente della 9ª Commissione permanente Silvia Fregolent, il deputato della X Commissione della Camera Riccardo Zucconi, il senatore della 5ª Commissione permanente Stefano Patuanelli e il Responsabile del Dipartimento Turismo di Forza Italia Carlo De Romanis.

L’ultimo momento di approfondimento sarà dedicato al capitale umano e alla formazione, con gli interventi del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del Direttore Generale della Scuola Italiana di Ospitalità Giulio Contini, del Prof. Fernando Martinez de Carnero Calzada della Sapienza Università di Roma, della Prof.ssa Carmen Bizzarri dell’Università Europea di Roma e del Presidente di CONFASSOCIAZIONI Tourism Food Hospitality Palmiro Noschese.

La giornata si concluderà con i saluti della Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, seguiti dall’intervento finale del Vicepresidente Vicario del Senato Gian Marco Centinaio, che offrirà una sintesi delle riflessioni emerse nel corso dei lavori. L’intera giornata sarà moderata da Nicola Romanelli, Founder & Strategic Vision Chair di Travel Hashtag Advisory, che accompagnerà il dibattito e guiderà il confronto tra i relatori.