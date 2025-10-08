A Torino oltre 400 delegati per summit turismo accessibile

Oltre 400 delegati provenienti da 30 Paesi si sono incontrati a Torino, dal 5 al 7 ottobre, per lavorare a un progetto comune di turismo sempre più inclusivo nell’ambito della terza edizione del World Summit for Accessible Tourism, il più importante appuntamento internazionale dedicato al turismo accessibile.

Il summit, organizzato da Cdp – Consulta per le Persone in Difficoltà e da IsITT, Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, è nato con l’obiettivo di promuovere e condividere le best practices di accessibilità nel settore turistico, consolidando una rete globale di destinazioni inclusive e accessibili.

L’evento si è concluso con l’adozione del ‘Torino Manifesto on Tourism for All 2025’, documento programmatico che definisce una nuova agenda globale per il turismo accessibile, in continuità con le dichiarazioni di Montréal (2014) e Bruxelles (2018).

La Torino Call for Action 2025, cuore del Manifesto, invita tutti gli attori del turismo – istituzioni, imprese, operatori culturali, formatori e sviluppatori tecnologici – a rendere l’accessibilità un pilastro strutturale delle politiche e delle strategie del settore, attraverso interventi concreti.

“I dati più recenti confermano che il turismo accessibile non è un segmento marginale, ma la nuova frontiera dell’ospitalità – ha commentato Maurizio Montagnese, copresidente del Wsat e presidente della Consulta delle Persone in Difficoltà -. In Italia rappresenta già il 6,3% degli arrivi, con oltre l’83% delle imprese alberghiere che ha investito negli ultimi tre anni e quasi il 70% pronte a farlo ancora nel prossimo triennio”.