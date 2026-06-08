Mazzi: Campioni del mondo-Italia Loves Unesco evento entusiasmante

“Un bellissimo evento che ha parlato al mondo dell’Italia e della sua bellezza. E’ stata la serata televisiva più vista e si stima che, sull’onda delle cerimonie olimpiche, l’abbiano seguita oltre 60 milioni di spettatori internazionali, tra cui tanti nostri connazionali che potranno tornare in Italia da turisti delle radici”. Lo ha dichiarato Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo, in merito all’evento Campioni del mondo – Italia Loves Unesco che si è svolto venerdì 5 giugno.

ANSA/GIORGIO MARCHIORI

“Mi entusiasma aver festeggiato così i miei primi due mesi al ministero del turismo – ha proseguito -. E’ il risultato di un grande lavoro di squadra. Grazie ai ministri Lollobrigida e Giuli, grazie a tutti gli artisti, alla Rai, all’Arena di Verona e all’Unesco. Buon vento alla canzone napoletana per il viaggio alla conquista del riconoscimento a patrimonio dell’umanità”.