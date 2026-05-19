Travel Hashtag, in autunno 3 tappe in Nord America per il roadshow B2B

Travel Hashtag torna in Nord America con tre appuntamenti consecutivi in programma dal 20 al 22 ottobre, confermando l’evoluzione internazionale della piattaforma nella sua versione B2B e il suo ruolo nel favorire nuove opportunità di viaggio verso l’Italia nei mercati più sensibili alla destinazione. Le edizioni previste sono Toronto (20 ottobre), Philadelphia (21 ottobre) e New York (22 ottobre), tre tappe strategiche che segnano un’ulteriore espansione del format oltreoceano.

Se New York rappresenta ormai un’edizione annuale consolidata, Philadelphia segna il debutto assoluto del format nella città simbolo della storia americana, mentre Toronto sancisce il primo ingresso ufficiale nel mercato canadese: un traguardo atteso e ora pronto a concretizzarsi nel prossimo autunno, in un’area che continua a mostrare un interesse crescente per l’Italia e che si conferma tra le più dinamiche in termini di domanda verso il nostro Paese.

“Come da tradizione, la versione internazionale del nostro format sarà riservata a una ristretta e qualificata selezione di buyer locali, con l’obiettivo di favorire relazioni autentiche attraverso incontri “lenti”, conversazioni approfondite e momenti di networking informali accompagnati da proposte enogastronomiche espressive dei territori coinvolti. La nostra missione è continuare ad alimentare l’attenzione verso l’Italia nei mercati che mostrano maggiore apertura alla nostra offerta, creando occasioni di confronto dirette, efficaci e senza fronzoli, in cui tempo e qualità delle relazioni tornano ad avere un ruolo centrale”, dice Nicola Romanelli, ideatore dell’evento Travel Hashtag.