Catania-Montréal: si lavora a collegamento annuale

È già un successo il nuovissimo collegamento Catania-Montréal, il cui volo inaugurale è schedulato per venerdì 5 giugno. “Una bella novità: siamo molto felici e sappiamo già che le vendite stanno andando bene”, dichiara Roberta Cavallini, Sales Manager Italy di Air Canada, in occasione della 28esima edizione di Travelexpo Borsa globale dei turismi.

Tre le frequenze settimanali operate con un Boeing 787 Dreamliner che mette a disposizione dei passeggeri l’esperienza di tre cabine: economy, premium economy e business class.

“Il punto di forza di questa rotta – spiega Cavallini – è che Montréal è la porta di accesso per tutto il Nord Atlantico, Stati Uniti, Caraibi e il Sud America. Per la Sicilia, dunque, si tratta di una grande opportunità di crescita. Per quanto riguarda l’incoming, sappiamo che molto traffico del Nord America guarda con attenzione a questo volo, e già adesso stimiamo che il 45% dei viaggiatori arriva dagli Stati Uniti”.

Ma a chi si rivolge in particolare questo collegamento? Per la compagnia l’accento è sui mercati degli studenti e del leisure: “Il Canada si posiziona come un paese di grande accoglienza per gli studenti italiani, è un paese sicuro, e quindi anche questo è un target interessante accanto a quello leisure, possibilmente anche alto spendente, perché il Canada resta comunque un paese di nicchia”, aggiunge Cavallini.

Sulle prospettive future di questo nuovo legame Sicilia-Canada, Cavallini anticipa: “L’aspettativa è quella di estendere il collegamento e renderlo annuale. Confidiamo anche nell’apporto degli agenti di viaggio per rafforzare l’idea che gli americani in Sicilia possono venire tutto l’anno e gli italiani possono andare tutto l’anno, via Canada, nei Caraibi e in tutte le destinazioni più calde del Continente americano. Ci sono tutte le premesse per un successo”.

Il nuovo collegamento quindi punta a consolidare l’asse tra Sicilia e Nord America, con ricadute importanti sul traffico turistico di entrambe le destinazioni.