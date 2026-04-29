L’Italia non si qualifica: vale la pena fare il viaggio in Canada?

L’Italia, a seguito della mancata qualifica, non ci sarà ai Mondiali del 2026 in Canada: un duro colpo non solo per i tifosi ma anche per le agenzie di viaggio che hanno venduto pacchetti completi in anticipo.

Una perdita economica oppure un’opportunità per trasformare un viaggio calcistico in un nuovo prodotto? Di seguito vedremo alcuni punti fondamentali da tenere a mente per le agenzie che devono approcciare questa delicata situazione.

Prenotazione in anticipo: a volte è un rischio

I viaggiatori che si organizzano con largo anticipo ottengono dei vantaggi, come l’assicurarsi biglietti aerei e prenotazioni al miglior prezzo. Questo approccio è nella maggior parte dei casi valido e ripetibile per ogni viaggio, ma quando si lega a una squadra che può o meno qualificarsi ai Mondiali rappresenta un rischio notevole.

Attività come cambiare voli o addirittura cancellarli, rivedere gli alloggi, chiedere rimborsi e tutto ciò che concerne le modifiche del viaggio possono richiedere tempo e pazienza, per non parlare poi delle eventuali penali da pagare. La risposta professionale di un’agenzia di viaggio non deve essere quella della completa cancellazione ma piuttosto una riconfigurazione del viaggio in una nuova ottica: il Canada, d’altronde, non necessita di una squadra di calcio per essere un paese degno di una visita.

I punti forti del Canada

Il Canada può vantare un territorio molto vasto ed è anche molto differente in termini di biomi: ci troviamo foreste pluviali, montagne colossali, enormi praterie, laghi glaciali e molto altro ancora. Per questo motivo, se parliamo di natura è molto facile costruire itinerari memorabili attirando qualsiasi tipo di viaggiatore, non solo quelli particolarmente legati agli eventi sportivi come i Mondiali del 2026.

Le montagne rocciose canadesi

Se si parla di natura, allora non si può non parlare del Parco Nazionale di Banff che si estende per svariate migliaia di chilometri quadrati, apprezzato per i suoi notevoli paesaggi montani, i laghi turchesi e la fauna selvatica come alci, orsi grizzly e stambecchi di montagna.

Verso Lake Louise e l’Icefields Parkway, tra Banff e Jasper, ci sono i tratti stradali più scenografici del continente che rendono quindi la traversata in auto un valido espediente. Jasper ospita inoltre la seconda riserva di cielo buio più grande del mondo, un’esperienza unica contro cui una semplice partita di calcio non può davvero competere.

Vancouver e la costa ovest

Spostandosi a Vancouver, nota come la città dove la spiaggia incontra le montagne, è possibile notare vette imponenti e con accesso immediato a Stanley Park, Grouse Mountain e il Capilano Suspension Bridge.

A Vancouver Island ci si può arrivare in traghetto e merita una visita per le sue coste frastagliate e spiagge sabbiose ma se la natura non basta, in loco si possono anche fare attività come il whale watching e il surf a Tofino, ideali per i più sportivi e audaci.

Il Canada orientale

Il Québec ricorda un po’ la Francia ma incastonato in una cornice nordamericana: scene artistiche tra strade acciottolate e vicoli tortuosi delle città di Montréal e Québec City sono indimenticabili.

Il Canada Atlantico che comprende il New Brunswick, Terranova e Labrador, la Nuova Scozia e l’Isola del Principe Edoardo, è pieno di villaggi di pescatori dal forte carattere marittimo, con l’Oceano Atlantico sempre presente all’orizzonte.

Come creare il miglior itinerario

Le mete più iconiche del Canada hanno un difetto: sono spesso molto distanti tra loro, quindi è consigliabile concentrarsi su una sola provincia o su una regione più circoscritta, salvo una disponibilità di diverse settimane.

Per i clienti che hanno già biglietti per le partite del Mondiale in città come Toronto o Vancouver, l’approccio più logico e immediato è quello di prolungare il soggiorno nelle aree circostanti.

Un viaggio in auto tra le montagne è la risposta per chi sente il richiamo dell’avventura, supportato dalla libertà di attraversare le vette con un ritmo personale. Chi preferisce rilassarsi e godersi il viaggio può optare per il treno. Il Rocky Mountaineer, da Vancouver a Banff, unisce comfort e panorami spettacolari: un’esperienza pensata per chi vuole viaggiare senza pensieri.

Aggiungere una eSIM per il Canada a ogni pacchetto

Un’aggiunta pratica e immediata che rafforza il valore di un itinerario ben costruito è una eSIM per il Canada: una tecnologia sempre più utilizzata da chi viaggia al di fuori del proprio paese e non può accedere alla rete internet a prezzi economici.

Il Paese è vastissimo e le lunghe distanze tra le città richiedono una navigazione affidabile: i clienti che si spostano tra le diverse province, cambiano sistemi di trasporto urbano o percorrono tratti remoti in auto dipenderanno in larga misura da una connettività mobile costante. Una eSIM locale si attiva immediatamente all’arrivo, elimina i costi di roaming ed elimina la necessità di acquistare una SIM fisica da inserire nel proprio dispositivo.

Per chi ha già affrontato disagi e imprevisti a causa di un viaggio stravolto, è un gesto concreto che fa la differenza: segno di un agente attento e professionale.

Da delusione a viaggio da ricordare

L’assenza dell’Italia dal Mondiale 2026 è un dato di fatto che i clienti non possono cambiare ma un agente di viaggio può trasformare la narrazione del viaggio stesso: il Canada non è un premio di consolazione ma una destinazione che si colloca stabilmente tra le più visitate al mondo proprio perché sa rispondere a ogni tipologia di viaggio, dall’avventura nella natura all’esperienza urbana, senza dimenticare la cultura gastronomica.