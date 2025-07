Da Locauto un servizio che contrasta l’abbandono degli animali

In seguito alla recente delibera dell’ENAC, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici.

Nonostante gli appelli sul tema, l’abbandono è ancora tristemente diffuso: secondo l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari.

In questo contesto, Locauto, azienda di noleggio di auto e veicoli commerciali, ha attivato il programma “Bau the Way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici: con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell’auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è già compresa nel servizio, insieme ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori, così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto.

Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center.