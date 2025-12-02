Milano-Cortina 26: inaugurata a Bormio ‘Stelvio Olympic Ski Center’

Bormio si prepara alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: è stato inaugurato, infatti, lo Stelvio Olympic Ski Center, consegnato al Comune in anticipo sui tempi previsti e il Pentagono Center. Lo Ski Center, interamente finanziato da Regione Lombardia con 12,9 milioni di euro e realizzato da CAL (Concessioni Autostradali Lombarde), è il cuore logistico della zona di arrivo della pista ‘Stelvio’ che comprende la nuova ‘Family Lounge’ e la ‘Hospitality’ Lounge. All’appuntamento hanno partecipato il governatore Attilio Fontana, gli assessori regionali alla Montagna Massimo Sertori e alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi e il sindaco Silvia Cavazzi.

“L’inaugurazione dello Stelvio Olympic Ski Center e del Pentagono Center – ha sottolineato Fontana – rappresenta un tassello fondamentale nel percorso che ci ha condotto alla piena operatività in vista di Milano Cortina 2026. Non si tratta solo di nuove infrastrutture, ma di interventi concepiti con un approccio sistemico, capaci di integrare esigenze sportive, funzionali e territoriali. Abbiamo investito in edifici ad alta efficienza, sostenibili e progettati per garantire servizi avanzati agli atleti e alle federazioni, ma soprattutto alla comunità locale, che potrà utilizzarli durante tutto l’anno”.

“Lo Ski Center, con le sue dotazioni tecniche – ha aggiunto Fontana – la compatibilità con gli standard internazionali e la qualità architettonica, valorizza ulteriormente una pista già iconica come la Stelvio. Il nuovo Pentagono e la Piastra dimostrano come gli investimenti olimpici possano generare una legacy concreta, rafforzando la capacità del territorio di ospitare eventi, attrarre turismo e migliorare la qualità dei servizi pubblici”.

La strategia, ha aggiunto l’assessore Sertori, è stata quella di “dotare la Valtellina di infrastrutture moderne, efficienti e capaci di aumentare l’attrattività e la competitività del territorio nei prossimi decenni”.