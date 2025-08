C’è anche Trentino Marketing tra gli sponsor di Milano Cortina

Anche la Provincia Autonoma di Trento con Trentino Marketing, l’agenzia di marketing turistico territoriale, sostiene le Olimpiadi invernali. La partnership con Fondazione Milano Cortina 2026 sancisce il Trentino come Destination & Taste Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Tra il Lago di Tesero e Predazzo si terranno le competizioni di Sci di fondo, Combinata Nordica, Salto con gli sci, Para Cross-Country e Para-Biathlon. Verranno assegnate 59 medaglie, 21 olimpiche e 38 paralimpiche, pari a circa il 30% del totale e la provincia vuole consolidare il proprio ruolo di destinazione alpina di riferimento per lo sport e il turismo, valorizzando al contempo le sue risorse naturali, culturali e le eccellenze agroalimentari del territorio: Mela Val di Non Dop, Puzzone di Moena Dop, Trote del Trentino Igp e Vini del Trentino, prodotti simbolo del territorio.

“Agli importanti investimenti infrastrutturali effettuati sul nostro territorio per adeguarlo ancor più come eccellenza alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche del 2026, si aggiunge oggi questo altrettanto importante intervento a sostegno delle nostre qualità ed eccellenze di accoglienza, ospitalità e di produzioni agroalimentari locali. L’essere partner di un evento sportivo globale che non ha pari nel contesto internazionale, anche per i valori che veicola e che lo caratterizzano, ci permetterà, con questa sponsorizzazione, di affiancare eccellenza ad eccellenza”, spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.