Quattro cammini last minute per la festa di Ognissanti

La Compagnia dei Cammini invita a partire per viaggi a piedi di più giorni tra i colori della natura che cambiano con l’autunno. Tra i cammini last minute per la Festa di Ognissanti ci sono itinerari diversi, lontani dalla folla, dove ogni passo riconnette con la natura e con sé stessi.

Partendo dal Sud, si può percorrere il Sentiero dell’Inglese in Calabria, dal 25 ottobre al 1 novembre. Il percorso ripercorre le orme del viaggiatore inglese Edward Lear che, nel 1847, percorse a piedi la Calabria accompagnato da una guida e da un asino. L’esperienza di cammino si consuma all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, tra il Mar Tirreno e il Mar Jonio, di fronte allo scenario dello Stretto di Messina e all’imponente cono vulcanico dell’Etna. Si cammina di paese in paese lungo sentieri immersi nella natura, accompagnati da chi qui è di casa tra buona cucina, genuina ospitalità e musiche tradizionali.

Per chi ama il mare si cammina anche a Pantelleria, dal 27 ottobre al 2 novembre. Un’isola lavica e ancestrale, dove l’autunno è vento caldo, uva appassita al sole, voci arabe nei muretti. È un’isola di sorprendente bellezza, unica per i suoi dammusi, le case tradizionali concepite per proteggere dal caldo e dal vento, che hanno un fascino primordiale. Si salirà su Montagna Grande, sulle “cuddie” o coni vulcanici, per poi scendere a mare alla Balata dei Turchi e alle acque calde di Gadir e Nicà. Seguendo i venti si adatterà il programma giornaliero che parte sempre dal dammuso nei pressi di Scauri, piccolo paese affacciato sul mare.

Risalendo l’Italia e fermandoci al Centro, la Compagnia dei Cammini propone dal 29 ottobre al 1 novembre i colori dell’autunno tra le colline toscane di Monteriggioni lungo la Via Francigena. Un viaggio a piedi in cui si cammina tra viti rosse, boschi dorati, pievi solitarie e mura medievali. Un cammino breve, intenso, una sorta di meditazione in movimento che la Compagnia dei Cammini propone di sperimentare e di condividere insieme. Si attraversano tratti della Via Francigena in una delle sue parti più belle, passando attraverso il piccolo borgo medievale di Strove. E naturalmente Monteriggioni Castello, il piccolo paese all’interno della cinta muraria, fortificazione rimasta intatta per secoli.

Al Nord c’è un altro percorso da compiere tra boschi di castagni: Il Cammino di Oropa dal 28 ottobre al 2 novembre. Si parte dalla pianura e si sale lentamente, giorno dopo giorno, verso il Santuario di Oropa. Un cammino intimo, spirituale, per chi sente il bisogno di raccoglimento e bellezza che che attraversa in pochi giorni ambienti diversi fra loro: dopo la pianura, con i paesaggi tipici delle coltivazioni di riso, si sale lentamente lungo la Serra di Ivrea dove il paesaggio muta lentamente verso il tipico ambiente collinare, dove i borghi prendono corpo e le antiche abbazie e le fortificazioni medievali costellano i boschi. Salendo ancora si va verso i monti al confine con la vicina valle d’Aosta.

