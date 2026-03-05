Ravenna eletta Capitale del mare, al via progetti con Ancona

Ravenna è la Capitale Italiana del Mare 2026: ha battuto 54 città nella selezione nazionale assegnata a Roma nella sala Monumentale di Palazzo Chigi dal ministro per il Mare Nello Musumeci. Ancona, che era in corsa con il progetto ‘Ancona da Mare a Mare. Ecologia delle coesistenze’, non ha ottenuto il titolo ma incassa un contatto diretto con il sindaco di Ravenna per sviluppare insieme progetti sull’Adriatico.

“Il percorso sviluppato con questa candidatura rappresenta un punto di partenza”, dice l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli, presente alla cerimonia. “Ha permesso di costruire relazioni, di mettere in connessione progetti e di rafforzare alleanze tra soggetti diversi”.

Il dossier anconetano aveva raccolto oltre 150 iniziative promosse da 118 soggetti, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, università, imprese e associazioni. Il lavoro confluirà ora nella candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028.