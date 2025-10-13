Via Francigena e Cammino di Santiago insieme al Parlamento Europeo

I due Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, la Via Francigena e il Cammino di Santiago, sono stati protagonisti di un importante incontro presso il Parlamento Europeo di Strasburgo. Un momento di confronto e collaborazione internazionale, volto a rafforzare il dialogo culturale europeo e a promuovere la condivisione di buone pratiche per la valorizzazione e lo sviluppo dei cammini.

Ad aprire la sessione pomeridiana del 7 ottobre sono stati gli eurodeputati Francisco Millan Mon e Massimiliano Salini, promotori dell’evento, che hanno sottolineato come le vie di pellegrinaggio debbano continuare a essere strumenti di pace, dialogo interculturale e sviluppo territoriale nel contesto europeo.

Nel corso dell’incontro, Rui Gomes, segretario esecutivo dell’Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, ha ricordato che “gli itinerari, nella loro splendida varietà, costituiscono una spina dorsale per la cooperazione transfrontaliera. La Dichiarazione del Cammino di Santiago rappresenta il modello di riferimento su cui si fonda questo programma europeo”.

Il presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), Francesco Ferrari, ha evidenziato “l’importanza della cooperazione tra la Federazione Europea dei Cammini di Santiago e l’AEVF, che nel 2024 hanno firmato un protocollo di collaborazione”.

Nel suo intervento, Ferrari ha richiamato l’attenzione sulla candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell’Umanità (UNESCO) e sui progetti europei in corso, come DETOUR, dedicato al coinvolgimento delle PMI lungo la Via Francigena, e Hike4Hall, incentrato sul turismo accessibile lungo i cammini culturali.