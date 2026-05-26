African Journey porta a scoprire il silenzio dell’Africa

La programmazione African Explorer racconta l’Africa attraverso i luoghi dove è ancora possibile ascoltare il proprio respiro, unito a quello della natura.

Il corso lento dello Zambesi, il quarto fiume più lungo del continente Africano, si infrange quasi improvvisamente nel fragore tuonante delle cascate Vittoria. Siamo al confine tra Zambia e Zimbabwe, poco lontano dal centro dell’Africa Australe.

Le Cascate Vittoria sono uno dei luoghi naturali più fragorosi — e, forse non a caso, più visitati — di tutta l’Africa. Ma volgendo lo sguardo appena oltre il “fumo tuonante” (il nome che da secoli le popolazioni locali danno alle cascate ribattezzate dagli inglesi in onore della regina Vittoria) dello Zambesi, esiste un Continente più remoto e silenzioso, fatto di corsi d’acqua all’apparenza immobili, antiche piste battute dalle migrazioni e orizzonti che si dissolvono nella savana, in paesaggi così vasti da lasciare spazio soltanto ai suoni della natura e dei propri pensieri.

Ed è questa l’Africa raccontata da African Journey, una linea di itinerari African Explorer che esplora i confini più remoti del Continente celebrando l’incontro tra la natura incontaminata e l’eccellenza del servizio.

African Journey: la geografia del silenzio africano

• Zimbabwe: il silenzio di una foresta sommersa

C’è un silenzio che appartiene solo ai fiumi grandi, quelli che scorrono lenti e portano con sé il peso dei millenni. Lungo le rive dello Zambesi, a Mana Pools, il tempo sembra regolato da leggi diverse: il richiamo delle aquile pescatrici, il passo cadenzato degli elefanti che si ergono sulle zampe posteriori per raggiungere i baccelli degli alberi di Ana, il fruscio dell’acqua nella luce dell’alba. È un silenzio attivo, popolato e vivo, che si allunga fino alle acque cobalto del Lago Kariba, dove migliaia di alberi sommersi formano un Atlantide vegetale: un mondo che era, e che l’acqua ha inghiottito senza cancellare del tutto, lasciandone in superficie solo gli scheletri silenziosi.

African Explorer porta in questi luoghi con strutture d’eccezione come il Ruckomechi Camp dove le tende, rialzate su piattaforme, si aprono sulla natura incontaminata della riserva delle Mana Pools, sulle rive dello Zambesi e Fothergill, lodge contemporaneo su un’isola del Lago Kariba, tra le montagne di Matusadona e la foresta sommersa.

Zimbabwe Unique | 15 giorni / 12 notti – A partire da 14.980€ a persona in camera doppia. Quota comprensiva di voli intercontinentali, voli interni su piccoli aeromobili, trasferimenti privati, trattamento fully inclusive nei lodge, assicurazione annullamento e medico bagaglio.

• Namibia: il silenzio di un deserto antico

Esistono silenzi geologici, antichi quanto la terra stessa. Il Namib ne è l’esempio perfetto: un deserto che ha venticinque milioni di anni e che ha imparato, in tutto questo tempo, a custodire un silenzio assoluto, interrotto soltanto dal vento che modella le dune color albicocca o dal verso lontano di un orice che attraversa la pianura. Un silenzio che si sente sotto i piedi camminando verso Deadvlei, tra gli alberi di acacia pietrificati nel tempo; lo si ascolta salendo in mongolfiera all’alba, quando il deserto è ancora avvolto nella luce radente e il mondo appartiene soltanto a chi sa stare in silenzio. African Explorer porta in questi luoghi con una selezione di strutture che sono parte integrante del viaggio: dalla NamibRand Nature Reserve — riserva certificata per l’assenza totale di inquinamento luminoso, dove la notte rivela le costellazioni dell’emisfero australe — all’Okahirongo Elephant Lodge nella Purros Conservancy, immerso in uno degli ultimi angoli davvero selvaggi del continente, tra gli elefanti del deserto e la cultura millenaria degli Himba. Fino alla prestigiosa Ongava Game Reserve, riserva privata ai confini del Parco Etosha, dove è possibile seguire a piedi le tracce dei rinoceronti bianchi.

Namibia Unique | 14 giorni / 11 notti – A partire da 11.080€ a persona in camera doppia. Quota comprensiva di voli intercontinentali e interni, trattamento fully inclusive, tasse d’ingresso ai parchi e assicurazione.

• Botswana: il silenzio umido di un fiume senza mare

Nel Delta dell’Okavango il silenzio ha una consistenza diversa: è umido, avvolgente, profumato di ninfee e papiri. Si raggiunge scivolando su un mokoro, la canoa tradizionale che avanza senza motore tra i canali di questo labirinto d’acqua che non porta da nessuna parte. L’Okavango, infatti, non ha un mare in cui sfociare: arriva fin qui, nel cuore del Kalahari, e svanisce. Come un’oasi che si è dimenticata di essere un miraggio. È un silenzio interrotto solo dal tuffo di un martin pescatore, dal verso sommerso di un ippopotamo, dal canto degli uccelli che nidificano a migliaia nelle garzaie di Kanana. E poi, di notte, una Via Lattea talmente luminosa da proiettare ombre al suolo. A coronamento dell’esperienza, una selezione di campi che custodiscono ciascuno un’anima diversa del Botswana: il Dinaka Camp, nel cuore remoto della Central Kalahari Game Reserve, dove i San Bushmen, i custodi di questa terra, tramandano ancora i segreti che conoscono da millenni; il Maxa Camp, cinque tende affacciate sulla laguna nella parte più selvaggia e isolata del Delta; e il Kanana Camp, nel Delta meridionale, dove migliaia di uccelli acquatici nidificano insieme e l’acqua è così limpida da vedere i pesci nuotare sotto la canoa. In tutti e tre, per chi lo desidera, una notte sul Sleep Out Deck: un letto all’aperto sotto il cielo del Botswana, con nient’altro che le stelle e i suoni della savana.

Botswana Deluxe | 11 giorni / 8 notti – A partire da 13.330€ a persona in camera doppia. Quota comprensiva di voli intercontinentali e interni, trasferimenti in elicottero, trattamento fully inclusive, tasse d’ingresso ai parchi e assicurazione.

• Sudafrica: il silenzio della rarità

In Sudafrica il silenzio ha il sapore di ciò che è quasi scomparso e che è stato salvato. Nel Waterberg, a Welgevonden, risuona tra le aspre montagne dove il rinoceronte bianco trova ancora un habitat protetto. Nel Kalahari meridionale di Tswalu, la più grande riserva privata del paese, si distende su centomila ettari dove ogni ospite ha il proprio ranger, il proprio tracker, il proprio veicolo — e il privilegio raro di non incontrare nessun altro. È il silenzio della conservazione riuscita, della natura che torna a occupare lo spazio che le appartiene. I lodge e le sistemazioni individuate da African Explorer per il Sudafrica sono anch’essi un atto di cura e preservazione: il Makweti Safari Lodge a Welgevonden, intimo e sostenibile, dove ogni posto sul veicolo safari è garantito e il bush si esplora anche a piedi; e il Tswalu Motse Lodge, nel cuore del Kalahari, dove il lusso si misura in spazio, silenzio e nella cena stellata da Klein JAN — una delle esperienze culinarie più straordinarie del continente africano. E a Città del Capo, il Cape Grace Hotel — su un molo privato tra il porto e il bacino degli yacht — offre un angolo di eleganza e relax nel cuore del waterfront cittadino, prima o dopo l’immersione nella natura selvaggia.

Sudafrica Unique 11 giorni / 8 notti – A partire da 14.250€ a persona in camera doppia. Quota comprensiva di voli intercontinentali e interni, trasferimenti privati, trattamento fully inclusive nei lodge, assicurazione.